Les réalisateurs de Bad Boys For Life s’intéressent à Beverly Hills Cop 4

Les réalisateurs de Bad Boys For Life disent qu’ils sont intéressés à affronter Beverly Hills Cop 4, répondant aux rumeurs selon lesquelles ils y sont attachés. Adil El Arbi et Bilall Fallah ont discuté avec Collider et ont discuté des informations selon lesquelles ils pourraient diriger la suite à longue gestation de la trilogie Eddie Murphy, confirmant seulement qu’ils seraient intéressés.

Fallah a dit: «Je pense que Jerry [Bruckheimer] nous a demandé d’être disponibles… Nous sommes prêts, nous sommes prêts. »

El Arbi a ajouté qu’il est un peu tôt pour le dire, car Bad Boys For Life vient de sortir et son succès pourrait dépendre de l’obtention ou non de l’emploi. Il a dit: «Parce que c’est notre premier film hollywoodien, nous devons attendre qu’il sorte pour savoir quelle est la réaction. Et je pense que Jerry attend juste cela, si Dieu le veut, cela devient un succès, puis il prend de l’élan, puis il saute dessus. Et nous avons rencontré Eddie Murphy deux fois et il semble nous aimer. »

Si le week-end dernier est une indication, c’est clair. Bad Boys For Life a ouvert grand et a même dépassé les estimations du dimanche avec un total de 73 millions de dollars au cours du week-end de quatre jours, avec 111 millions de dollars dans le monde à ce jour. Il possède également les meilleures critiques de la franchise avec un score global de 76% Rotten Tomatoes.