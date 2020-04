Les règles strictes des Simpsons sur la conception des personnages révélées

Partager

L’écrivain et producteur des Simpsons Josh Weinstein donne un aperçu des directives de style pour les animateurs lors de la création de personnages pour la légendaire série animée.

Plus de 30 ans après ses débuts, la série animée sur la famille des Les Simpsons, continue d’atteindre des niveaux de succès sans précédent. De plus, la différence entre la série et d’autres émissions de télévision populaires est que ce monde est incroyablement vaste. Même si un personnage n’a été vu que dans un épisode il y a plusieurs années, les fans peuvent être assurés que, d’une manière ou d’une autre, il aura toujours une place dans la série.

Le style d’animation de l’émission a toujours semblé assez simple, mais ce n’est pas vrai. Même avec plus de 30 ans d’expérience, la quantité de travail consacrée au contrôle qualité est considérable

Bien que le grand développement qu’il faut pour un épisode de Les Simpsons La première n’est pas la raison pour laquelle les fans suivent la série, c’est toujours un élément très essentiel. En fait, explorer certaines des mesures mises en œuvre peut être fascinant, un exemple vient du compte Twitter de l’écrivain et producteur Josh Weinstein. Depuis qu’il a partagé un guide de style de 500 pages de 1990.

Dans une seule image, ils représentent quelque chose qui peut ou ne peut pas être fait avec les personnages.

Lorsque vous utilisez le visage de Lisa SimpsonCette page spécifique du guide de style propose quelques règles importantes pour créer un personnage à partir des Simpsons. Les subtilités marquent la façon de travailler. Par exemple, où placer une oreille ou quelle devrait être la forme des dents. Ils peuvent sembler être de petits détails, mais ils s’additionnent certainement pour créer les personnages que les fans connaissent et aiment. De plus, puisque ce guide de style particulier remonte à 1990, il est probable que beaucoup plus de détails aient été ajoutés depuis lors. Le guide montre clairement à quel point il est facile de regarder la comédie et de rester inconscient des nombreux détails impliqués dans le maintien de l’uniformité de Springfield.

En plus de fournir un nouvel aperçu de la façon dont les personnages des Simpsons sont créés, ainsi que les directives strictes impliquées dans le processus, ce guide de style est un rappel important: chaque série télévisée ou film (animé ou non) est rendu grâce à beaucoup de travail d’innombrables personnes dévouées et talentueuses. Nous devons donc célébrer qu’il a duré tant d’années, bien qu’il soit clair que les scripts ont perdu de la qualité au fil des saisons, c’est toujours l’un des meilleurs programmes qui existent.

Partager