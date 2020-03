Les retards sont utiles pour le film New Mutants

Le cas du film New Mutants est unique, car lorsqu’une production souffre tellement, c’est généralement pour le pire, même s’il semble que maintenant c’est différent.

Le commerce de grandes productions cinématographiques est assez compliqué, car il y a beaucoup de décisions que beaucoup de gens prennent et qui doivent faire aimer le public pour qu’ils se rendent massivement dans les salles de cinéma. Ainsi, lorsqu’il y a des retards, des réenregistrements ou des changements drastiques, il anticipe généralement une catastrophe, mais certaines exceptions sont enregistrées, telles que Rogue One (2016) ou le film Les nouveaux mutants.

Cette histoire de jeunesse merveille des personnages qui appartenait à FOX a commencé le tournage en 2017 et sortira en salles en 2020 ou 2021, car le dernier changement de date a été causé par le Coronavirus. Cependant, le scénariste Knate Lee semble croire que les retards ont profité au film:

“D’une manière étrange, je pense que le retard a été bon pour nous”, a expliqué Lee lors d’une récente interview. «L’année dernière, j’ai vu le film de super-héros le plus épique et à grande échelle Avengers: Fin de partie jamais vu. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus grand que cela. Cela semble donc être le moment idéal pour un film de super-héros plus intime et claustrophobe. Et nous sommes toujours la première histoire d’horreur de Marvel, nous sommes les premiers à présenter une relation homosexuelle. Même si nous étions en retard… nous avons encore battu tout le monde. »

Le film a été retardé jusqu’à 4 fois.

Les nouveaux mutants Il semblait être prêt pour l’arrivée des théâtres, mais FOX n’était pas convaincu que la terreur était tellement utilisée, alors ils ont décidé de changer la production. Puis ils ont reculé la date pour qu’elle ne corresponde pas X-Men: Dark Phoenix, mais curieusement ce film a également été retardé car les managers n’aimaient rien. Quand il a semblé que c’était déjà une première définitive est venu l’achat de FOX par Disney et ils ont commencé à évaluer ce qu’ils feraient du film. Tout indique qu’ils ont quitté l’idée originale du réalisateur. Mais malheureusement et en raison du coronavirus, il ne sera plus publié en avril 2020.

Espérons donc que le film New Mutants est aussi bon qu’il y paraît et vaut la peine d’attendre.

Réalisé et co-écrit par Josh Boone, met en vedette Maisie Williams comme Rahne Sinclair / Wolfsbane, Anya Taylor-Joy comme Illyana Rasputin / Magik, Charlie Heaton comme Sam Guthrie / Cannonball, Henry Zaga comme Roberto da Costa / Sunspot, Blu Hunt comme Danielle Moonstar / Mirage et Alice Braga comme Dra. Cecilia Reyes.

Partager

Publication précédente

Marvel Theory: Le méchant Black Widow est le plus dangereux de tous

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.