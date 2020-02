Les rôles des Vengeurs changés dans le changement de héros fou

Avertissement! Spoilers pour Avengers / Defenders: Tarot # 3 ci-dessous!

Ce n’est pas inconnu depuis Avengers pour entrer temporairement dans les rôles de coéquipiers. Captain America brandissant Mjolnir a été un moment incroyablement excitant dans Avengers: End Game. Mais que se passerait-il si les Avengers étaient jetés dans un mélangeur et que leurs pouvoirs étaient redistribués? Avengers / Defenders: Tarot # 3 le découvre.

Avengers / Defenders: Tarot par Alan Davis et Paul Renaud est une aventure de réalité, où le méchant Diablo attrape l’ichor et les cartes de tarot pour prendre le contrôle des Avengers. Cependant, une fois que son plan commence à échouer, il saute à travers un mystérieux portail. Le docteur Strange le suit alors qu’il se ferme et finit par voyager dans le temps (rencontrant Galactus avant son arrivée sur Terre) et se retrouve dans une réalité entièrement différente après que les cartes de tarot de Diablo ont été coupées en deux.

Le docteur Strange se retrouve dans une réalité où les héros Marvel familiers ont des pouvoirs, des apparences et des noms de code complètement nouveaux. Le docteur Strange devient un hippie majeur qui siège au conseil d’administration de Silver Surfer – qui chevauche les plans astraux. Captain America est maintenant le major Gamma, qui est un bouclier Vibranium de Hulk brandissant une casquette. Silver Surfer est maintenant Captain Cosmos, qui semble être un remix de Guardian, car il porte un ensemble bleu et étoile en tant que gardien de l’univers. Pendant ce temps, Scarlet Witch est la nouvelle Sorcière Suprême en tant que Scarlet Strange, Hulk est maintenant Hulkhoid – un androïde Hulk, la Vision is Reaper – le spectre de la mort, Namor est maintenant le sorcier d’Atlantis, Imperius Rex et Valkyrie est maintenant Eiserne Jungfrau (Iron Maiden) – la première épée d’Asgard.

Diablo est à juste titre confondu avec le nouvel univers qui l’entoure. Il dit aux Vengeurs / Défenseurs remixés qu ‘”aucun d’entre vous n’est comme vous devriez être … et je ne devrais pas être ici”. Cette nouvelle réalité est attaquée par un groupe de super-héros mignons appelés The Unbelievables ainsi que des joueurs de football qui pourraient être une référence à NFL SuperPro. “L’ordre cosmique a déjà commencé à s’effondrer. Le tissu de la réalité ne peut pas survivre si vous êtes autorisé à exister”, a déclaré un monstre géant ressemblant à un démon au groupe Avengers / Defenders avant de dire qu’il allait les éliminer. Comme les héros, la réalité se mélange lentement.

Dans les aperçus de Tarot # 4, le dernier numéro de la mini-série en quatre parties, la fusion Avengers / Defenders se battra contre la montre pour ramener les choses à la normale. Les changements dans la réalité auront-ils une permanence ou les super-équipes pourront-elles trouver comment réparer les choses avant qu’il ne soit trop tard? Ce sera une bataille difficile pour le Avengers / Défenseurs, mais à tout le moins, ce sera cool de voir les nouveaux pouvoirs qu’ils exercent.

