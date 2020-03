Les salles de cinéma sont-elles en difficulté à cause de l’épidémie de coronavirus?

Avant de sauter dans les choses, je veux reconnaître qu’à la lumière de tout ce qui se passe, je sais que le sujet de cette colonne, dans le grand schéma des choses, n’est pas la fin de tout, soyez tout. Pour moi, la salle de cinéma a toujours été un endroit pour s’éloigner des ennuis de la journée et se divertir par les sons et les images sur grand écran. Maintenant, une visite au théâtre est hors de question et à l’avenir, cela pourrait encore changer la façon dont nous obtenons nos divertissements.

Tout le monde ressent l’impact sur le coronavirus. Hollywood n’est pas différent. Jeudi dernier, John Krasinski, l’auteur / réalisateur / star de A Quiet Place Part II, a annoncé que Paramount Pictures organiserait la sortie de leur suite en raison de la pandémie mondiale.

Le film rejoint No Time To Die, F9, Mulan, New Mutants et la suite de Peter Rabbit alors que les studios se bousculent pour ajuster les horaires car certaines zones interdisent les rassemblements publics comme les cinémas. À San Francisco, Alamo Drafthouse a commencé à s’asseoir de façon stupéfiante après que le gouverneur de la Californie Gavin Newsom eut restreint les rassemblements de plus de 250 personnes.

“Je ne pense pas qu’il y aura une interdiction à l’échelle nationale sur les théâtres ouverts, mais certaines municipalités seront touchées”, a déclaré Eric Handler, analyste à Wall Street, de MKM Partners. “En fin de compte, la décision de fermer sera prise pour eux si tout le monde annule leurs nouvelles versions.”

Les ventes de billets en Amérique du Nord ont atteint leur plus bas niveau en plus de deux décennies, générant environ 55,3 millions de dollars entre vendredi et dimanche. Le nombre de guichets n’a pas été aussi bas depuis le week-end du 15 au 17 septembre 2000, lorsque les cinémas ont rapporté 54,5 millions de dollars.

En revenant à l’Alamo, ils ont fait des déclarations sur l’impact du coronavirus sur eux et leurs employés. Actuellement, ils limitent les projections aux foules plus petites et font tout leur possible pour fournir un environnement sûr et propre. En ce qui concerne le salaire des employés, ils sont prêts. «La sûreté et la sécurité de nos employés sont extrêmement importantes pour nous. Les tests de coronavirus sont couverts par notre assurance. Si un employé n’est pas assuré, nous couvrirons le coût du test. En attendant les résultats des tests, nous paierons le temps d’absence du travail. Si un employé a un résultat positif, nous paierons les 14 jours de congé de maladie en quarantaine. Après cette période, les employés peuvent utiliser tout congé payé ou congé de maladie qu’ils ont accumulé », a déclaré Tim League dans l’avis.

Les salles de cinéma rencontrant un obstacle majeur, certains l’utilisent pour pousser les studios à se concentrer davantage sur le côté streaming des choses, en contournant complètement les salles.

Avec de plus en plus de joueurs en streaming entrant dans les rangs, la ruée vers le nouveau contenu n’a jamais été aussi serrée. Comcast-NBCUniversal a annoncé que son service, Peacock, ferait ses débuts en avril pour les clients de Comcast Xfinity et en juillet pour tout le monde. AT & T-Warnermedia a défini son service HBO Max pour mai. Quibi, qui n’est pas directement connecté à un studio mais est soutenu par tout Hollywood sous une forme ou une autre, sera lancé le 6 avril. Ils rejoignent un dossier rempli avec Disney Plus, Hulu, Netflix et autres.

Avec tout ce qui se passe, les studios se demandent s’ils devraient transférer ces mégaprojets vers un service de streaming pour obtenir un public plus large. Si vous étiez un nouveau service de streaming, quelle meilleure façon d’attirer les abonnés que de pouvoir lancer un nouveau film de James Bond ou Fast and Furious?

Bien que l’expérience du cinéma ait essayé de changer pour s’adapter à une nouvelle époque, nous ne pouvons pas éviter que les gens obtiennent leur divertissement ailleurs et de différentes manières. Avec le coronavirus mettant un terme à nos sports et divertissements, lorsque cela passera (et cela passera, espérons-le plus tôt que tard), ce que nous avons laissé derrière pourrait ne pas être le même lorsque nous y reviendrons.