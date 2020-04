Les scénaristes d’Infinity War révèlent une scène supprimée de Rocket et Wanda

L’édition récente de Soirée de surveillance en quarantaine la courtoisie de ComicBook nous a apporté d’innombrables nouvelles liées à Avengers: Fin de partie. Les réalisateurs Anthony et Joe Russo, ainsi que les scénaristes Christopher Markus y Stephen McFeely ils ne cessent de révéler des données et des scènes jamais vues auparavant. À cette occasion, la paire d’écrivains a surpris en admettant qu’une scène supprimée de Avengers: Infinity War avait Scarlet Witch / Wanda Maximoff et Rocket Raccoon comme protagonistes entreprenant un road trip.

L’utilisateur de Twitter «Jackson Stoltzfus» a posé la question suivante: “Y avait-il des personnages disparus dans Infinity War qu’ils allaient garder en vie pour un plus grand rôle dans Endgame?”.

À cet égard, les créatifs ont souligné que Wanda n’allait pas être une autre victime du claquement de Thanos et que même après Infinity War, elle aurait un rôle plus important dans Fin du jeu. Ils ont souligné ce voyage sur la route entre la sorcière écarlate et le raton laveur spatial, qui a survécu aux événements désastreux d’Infinity War dans la coupe finale.

«Nous avons eu des ébauches complètes avec Wanda lors d’un road trip avec RocketMais après l’intrigue de Vision dans Infinity War, rien à quoi nous ne pouvions penser n’était autre chose que changer le sort de son personnage “, a déclaré Christopher Markus.

Lors d’une conversation que les scénaristes ont eue avec ., dans le cadre de Comic-Con 2019, ils ont révélé que cette scène faisait partie des premières ébauches du script, mais elle a été supprimée car elle ne cadrait pas avec le rythme du film.

«Il n’y avait pas de sous-intrigues terriblement scandaleuses, mais plutôt beaucoup plus ennuyeuses.. Vous pouvez aller au Triskelion; c’est un bâtiment. Il y a eu une itération dans laquelle Wanda était en vie, elle n’avait pas été désintégrée. Wanda et Rocket conduisent une voiture du Triskelion à la maison du docteur Strange, puis ils ont utilisé la porte pour aller à Kamar Taj et récupérer la Gemme. C’était comme: “Sommes-nous sérieusement en train de faire un voyage en voiture entre États dans ce film d’action?”‘Dit Stephen McFeely.

Après la fin de la saga Infinity, les personnages de Scarlet Witch et Rocket Raccoon auront une plus grande importance. Selon les déclarations de James Gunn, le raton laveur pourrait être positionné comme l’un des personnages principaux de Guardians of the Galaxy Vol.3.

Et d’autre part, Elisabeth Olsen et Paul Bettany joueront pour Disney +: WandaVision, dont l’intrigue rendra hommage aux sitcoms classiques des États-Unis. Mais elle explorera également d’autres chronologies, car la série semble se concentrer sur Wanda Maximoff après les événements de Fin du jeu, tout comme le super-héros crée un monde idyllique dans lequel Vision est toujours vivant. La série a une première prévue pour Décembre 2020.

Elisabeth Olsen aura également une participation importante dans Doctor Strange dans le Multivers de la folie, dont la première est convenue pour le 25 mars 2022.