Les scientifiques révèlent que la terre sauvage de Marvel est réelle

Nous savons déjà que la science-fiction soutient et amplifie souvent des événements réels, comme cela peut arriver avec Marvel’s Wild Land.

Certains chercheurs ont découvert qu’il existe des preuves d’anciennes forêts tropicales trouvées en Antarctique. Cela signifie qu’il y a environ 90 millions d’années, le continent aurait été une forêt tropicale marécageuse au lieu de ce que nous voyons aujourd’hui. La Marvel Wild Land C’est une terre préhistorique cachée en Antarctique qui préserve la vie de l’ère mésozoïque, comme les dinosaures.

À l’aide d’un foret pour couper le fond marin, les chercheurs ont découvert que les sédiments collectés contenaient du sol forestier, du pollen, des spores et des systèmes racinaires. De là, ils ont découvert que les conditions plus chaudes pendant la période des dinosaures ont aidé à faciliter le climat tempéré. (Les estimations indiquent que la surface de la mer pourrait atteindre 35 degrés Celsius dans les climats tropicaux.)

“La préservation de cette forêt vieille de 90 millions d’années est exceptionnelle, mais le monde qu’elle révèle est encore plus surprenant.” Tina van de Flierdt, co-auteur de l’étude et professeur au Département des sciences de la Terre de l’Imperial College de Londres et de l’ingénierie, a déclaré. “Même pendant les mois sombres, les forêts pluviales tempérées et marécageuses ont pu pousser près du pôle Sud, révélant un climat encore plus chaud que prévu.”

Une inspection supplémentaire a confirmé à l’équipe que les forêts étaient similaires à celles trouvées aujourd’hui sur l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Curieusement, c’est ainsi que Marvel’s Wild Land était représenté dans les bandes dessinées. Où de nombreux héros, en particulier les X-Men, ont traversé de nombreuses aventures.

«Nous savons maintenant qu’il pourrait facilement y avoir quatre mois consécutifs sans soleil dans le Crétacé. Mais parce que la concentration de dioxyde de carbone était si élevée, le climat autour du pôle Sud était tempéré, sans masses de glace. ” Torsten Bickert, co-auteur de l’étude et géoscientifique au centre de recherche MARUM de l’Université de Brême a expliqué.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.