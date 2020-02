Les scores de Knives Out gagnent pour le cinéma original avec 300 millions de dollars au box-office mondial

Knives Out est l’étalon-or de 2019 pour l’argument selon lequel le cinéma original est loin d’être mort, car il a franchi une autre étape au box-office. Le whodunit dirigé par Rian Johnson a maintenant dépassé 300 millions de dollars dans le monde, dépassant ce record mercredi.

Le film d’ensemble est l’un des succès absolus de l’année dernière, avec un total national de 159,7 millions de dollars à l’heure actuelle, ce qui est un multiple de 5,97 stellaire de son week-end d’ouverture de 26,8 millions de dollars le 27 novembre. Les films sortis pendant les vacances ont souvent des sorties plus longues au box-office, mais la capacité de Knives Out à rester dans le top 10 pendant 10 de ses 11 premières semaines (il a à peine glissé à peine la semaine 10 avant de revenir) a été impressionnante.

Alors que 300 millions de dollars semblent modestes par rapport aux superproductions au box-office – il se classe au 28e rang mondial pour 2019, derrière des films comme Dumbo et Alita: Battle Angel -, il est important de noter les différences budgétaires. On dit depuis longtemps que les films à petit budget (de l’ordre de 25 à 60 millions de dollars) sont une forme de cinéma morte car ils sont trop chers pour faire des budgets sur une sortie modeste, mais se perdent également dans le shuffle parmi les plus chers blockbusters en raison de la pression de consacrer tous les efforts de marketing à ces films budgétés de plus de 100 millions de dollars. À 40 millions de dollars, Knives Out représente un contre-argument à cet argument.

Knives Out est également le deuxième film le plus rentable non basé sur une adresse IP existante (c’est-à-dire des suites, des remakes, des adaptations) pour 2019 derrière seulement Once Upon a Time à Hollywood, qui a rapporté 371,2 millions de dollars dans le monde contre un budget de 90 millions de dollars.

Lionsgate a déjà mis en lumière une suite de Knives Out, que Johnson écrit et suivra Benoit Blanc de Daniel Craig dans un nouveau mystère.