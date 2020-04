Les scripts Sandman sont terminés, la diffusion a commencé sur Netflix Show avant l’arrêt

L’écrivain Neil Gaiman a rassuré les fans sur L’homme de sablede la situation à la suite de la pandémie de coronavirus. La prochaine série Netflix est basée sur la série de bandes dessinées DC de Gaiman du même nom. Il raconte l’histoire de Dream, également connu sous le nom de Morpheus, et les sept sans fin. Il a initialement fonctionné dans les années 1990 et, comme la plupart des autres travaux de Gaiman, il contient des éléments d’horreur. Pendant de nombreuses années, Gaiman et d’autres ont travaillé sur une adaptation cinématographique de The Sandman. Joseph Gordon-Levitt a même été nommé directeur pendant un certain temps, mais il a finalement quitté le projet en raison de différences créatives. Le dernier auteur du film est parti parce qu’il pensait que le matériel source était mieux adapté à la télévision, ce avec quoi Gaiman était clairement d’accord.

Netflix a commandé la prochaine série télévisée The Sandman en juillet 2019. Peu de temps après, Gaiman a révélé que la première saison comporterait 11 épisodes, conformément au modèle de saison plus courte de Netflix. Il a également expliqué que la première série d’épisodes couvrira “Préludes et Nocturnes” et aussi un peu plus de l’histoire, bien qu’il n’ait pas précisé combien plus. La première saison n’a pas encore de date de sortie, mais Gaiman a partagé au cours de l’été que lui et d’autres créatifs travaillaient déjà sur le complot pour les saisons 1 et 2.

Maintenant, l’écrivain donne un peu plus d’informations sur la progression de l’émission. Sur sa page officielle Tumblr, Gaiman a répondu à un fan qui lui avait posé des questions sur l’état actuel du Sandman, en particulier avec les arrêts alimentés par les coronavirus actuellement en place. Gaiman a expliqué: “Ça se passe très bien, sauf que c’est en quelque sorte hibernant en ce moment jusqu’à ce que les gens recommencent à faire de la télévision.” Il a expliqué: “Les scripts de la première saison sont écrits, le casting a commencé, les réalisateurs ont été embauchés, les décors étaient en cours de construction. Tout était prêt à entrer en production, puis nous avons fait une pause.” Gaiman conclut en rassurant les fans: “Dès que le monde sera prêt à faire des séries télévisées, Sandman recommencera à se faire en douceur. En attendant, nous en profitons pour obtenir des scripts aussi bons que possible.”

Les commentaires de Gaiman sur The Sandman “hibernating now now” ont du sens, compte tenu de l’état actuel d’Hollywood. Les productions télévisuelles et cinématographiques du monde entier ont été fermées pendant un mois à ce stade. Netflix a été particulièrement agressif dans son plan, arrêtant le tournage de toutes ses émissions de télévision et de ses films d’un seul coup. Cependant, le directeur du contenu des streamers, Ted Sarandos, a rassuré les fans fin mars qu’ils auront beaucoup à regarder dans les prochains mois, car les sorties de Netflix ne seront pas impactées avant la fin de 2020. Le rival de streaming Disney + sera probablement face à un problème similaire, car il a cessé de produire sur les prochains spectacles MCU qui devraient sortir plus tard cette année.

Depuis qu’une adaptation de The Sandman est en développement depuis si longtemps, les fans sont probablement heureux d’apprendre que des progrès ont été réalisés dans la série. Bien qu’il soit décevant de découvrir que The Sandman est l’une des innombrables productions hollywoodiennes touchées par le coronavirus, il est rassurant d’entendre les nouvelles de Gaiman lui-même. Il est également utile de savoir que L’homme de sable est prêt à reprendre le travail dès que la crise sera terminée, ce qui, espérons-le, mènera à une annonce de la première le plus tôt possible.

