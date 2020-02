Les seigneurs de Salem de Rob Zombie ont eu une méta-torsion | .

Rob Zombie a sorti quelques films d’horreur intéressants, mais Les seigneurs de Salem demeure l’un des projets les plus uniques du réalisateur.

Rob Zombie a dû faire face à une bataille difficile au cours de sa carrière de cinéaste d’horreur. Le réalisateur a rencontré beaucoup de critiques pour son redémarrage de la série Halloween, ainsi que sa suite, mais le cinéaste a absolument une voix claire, ce qui est plus que beaucoup de noms du genre peuvent dire. Parfois, Rob Zombie peut se perdre dans ses propres tropes et stéréotypes, mais le réalisateur est à son meilleur quand il raconte une histoire purement originale et n’essaie pas de refaire autre chose ou de livrer une suite difficile. Lords of Salem est l’une de ces occasions et c’est une situation où Zombie obtient un contrôle créatif complet pour se déchaîner avec une toute nouvelle idée.

Lords of Salem incorpore efficacement de nombreux thèmes granuleux qui fascinent Zombie et remplissent ses œuvres, mais il plonge dans le territoire de la sorcellerie et de la panique satanique. Le film regarde Heidi LaRoc (Sheri Moon Zombie), un DJ radio en difficulté de Salem, Massachusetts, qui devient l’obsession d’un groupe de sorcières après avoir joué un disque satanique par un groupe appelé The Lords. Bientôt, cette musique démoniaque prend le dessus sur la communauté et ces sorcières se tournent vers Heidi comme leur progéniture. Le film joue avec des idées sataniques passionnantes, mais il y avait à l’origine aussi un hommage à un style de films d’horreur à l’ancienne, qui malheureusement n’a pas été retenu.

Le style de film de Rob Zombie peut sembler un peu grossier pour certains, mais c’est un réalisateur qui s’inspire indéniablement des lieux classiques et a beaucoup de respect pour les projets traditionnels qui ont aidé le genre à démarrer en premier lieu. Un parfait exemple de cela est que Rob Zombie avait à l’origine un hommage amoureux aux vieux films Hammer de style exploitation du passé. La coupe originale de Lords of Salem met en vedette l’auteur du procès de sorcière de Salem, Franchis Matthias (Bruce Davison) et sa femme, Alice, reçoivent des billets de cinéma gratuits de la station de radio de Heidi. Le long métrage qui joue est un faux film d’horreur appelé “Frankenstein et le chasseur de sorcières”.

Ce serait une chose de simplement rendre hommage aux films d’horreur de l’ère Hammer, mais le détail le plus intéressant sur “Frankenstein et le chasseur de sorcières” est que Zombie a lui-même tourné le faux film. Il y a eu des occasions dans le passé, que ce soit Scream 2 ou Inglourious Basterds, où des films dans des films sont tournés par les amis du réalisateur. Cependant, Zombie voulait recréer avec amour ces films d’horreur plus anciens et créer l’un des siens. Zombie obtient les talents de Clint Howard, Udo Kier et Camille Keaton pour agir dans le faux film, mais avec la durée d’exécution de Lords of Salem déjà à plus d’une heure et quarante minutes, tout le matériel «Frankenstein et le chasseur de sorcières» a été retiré du film final. Avec un peu de chance un futur film de Rob Zombie – que ce soit un seigneurs de Salem suite ou quelque chose de complètement nouveau – trouvera une place pour l’hommage de Zombie à l’horreur de l’exploitation.

