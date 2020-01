Les seigneurs de Salem: pourquoi la production a terriblement mal tourné

Rob Zombie’s Les seigneurs de Salem était la tentative du réalisateur de retrouver la liberté de création et la licence artistique après ses remakes d’Halloween en 2007 et 2009 respectivement, mais la liberté de pouvoir diriger quelque chose directement dans sa timonerie n’était pas sans problèmes.

Les seigneurs de Salem ont emmené le public à Salem, Massachusetts, qui était le site des procès des sorcières de Salem en 1693, et ont exploré un groupe de sorcières qui voulaient apporter des forces sataniques conjurantes. Zombie s’est attaché au projet, qui a été produit par Blumhouse Productions (un studio prometteur à l’époque), Alliance Films, Automatik Entertainment et IM Global, après qu’on lui ait offert la possibilité de produire quelque chose qui lui appartenait fermement. esthétique et vision. Alors qu’il avait eu l’idée du film alors qu’il travaillait sur Halloween 2, Zombie a été inspiré pour le créer après que Jason Blum lui ait demandé quelque chose qui était plus fermement dans le sous-genre surnaturel plutôt que l’esthétique granuleuse et grindhouse de son d’autres films comme House of 1000 Corpses et The Devil’s Rejects.

Le film a été accueilli avec des critiques mitigées, bien qu’elles aient été largement positives lors de la première sortie au Festival international du film de Toronto, mais Zombie a exprimé des sentiments positifs à propos du projet, car cela lui a permis de puiser dans ses racines en tant qu’artiste au lieu d’être soumis à la vision de quelqu’un d’autre. Même ainsi, le prix de la liberté créative n’était pas sans difficultés et, comme Zombie l’a expérimenté avec d’autres films dans son passé, la production était liée à des problèmes majeurs.

L’un des premiers problèmes majeurs avec la production de The Lords of Salem était le calendrier de tournage incroyablement court. Sur le commentaire du réalisateur pour le film, Zombie le décrit comme “22 jours et demi de chaos”. Bien que Zombie ait eu une liberté créative avec le projet et ait pu façonner sa vision, mais il a jugé bon – dans des limites raisonnables – la courte période de tournage a certainement jeté une clé dans les travaux. En conséquence, de nombreuses scènes du script original de Zombie, y compris de multiples flashbacks à l’époque de Salem Witch Trials, qui auraient fourni plus de trame de fond et d’explication pour certains des personnages, n’ont jamais été filmées. De même, certains des rôles dans l’histoire – et les acteurs qui ont été choisis pour les jouer – ont été coupés ou condensés de manière significative alors que Zombie était encore aux premiers stades de la production. Certains de ces acteurs comprenaient des icônes du genre telles que Barbara Crampton, Michael Berryman et son collaborateur fréquent, Sid Haig.

Richard Lynch, qui était un acteur bien connu dans des films tels que The Ninth Configuration et la série télévisée Battlestar Galactica, a travaillé avec Zombie à l’Halloween et a été choisi comme révérend Hawthorne, mais il est décédé pendant le tournage. Pour cette raison, le rôle a dû être refondu et certaines scènes ont dû être tournées en post-production avec Andrew Prine (V, The Town That Dreaded Sundown). Les lieux de tournage étaient également difficiles pour Zombie, car il n’a pu tourner à Salem (qui était le décor du film) que pendant trois jours; il a fait le reste du tournage à Los Angeles. Le contenu du film a également causé des difficultés à Zombie et à son équipe, car il avait du mal à trouver une église pour filmer, car personne ne lui accorderait la permission après avoir lu le script. Zombie a également déclaré qu’ils n’avaient pas le droit de filmer dans un musée de cire à Salem parce que son interprétation des événements ne reflétait pas fidèlement l’histoire de la ville.

Malgré les revers, Zombie a déclaré qu’il était heureux de faire des sacrifices pour la possibilité de faire un autre de ses films d’horreur originaux. Malgré tout, il a annoncé qu’après Les seigneurs de Salem, il ne refera pas un autre film d’horreur pendant longtemps, ce qui incite beaucoup à penser qu’il quitte complètement le genre. Zombie a finalement repris la réalisation avec son film de 2016, 31 ans.

