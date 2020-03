Les showrunners de Game of Thrones feront une apparition dans Westworld

La troisième saison très attendue de Westworld arrive à HBO le 15 mars, et nous savons maintenant que les showrunners de Game of Thrones auront un camée.

Westworld, l’adaptation par HBO du roman de Michael Crichton avec le même titre, a été un succès retentissant pour le service de streaming au cours de ses deux saisons précédentes, et avec Game of Thrones Maintenant terminé, le prestigieux thriller de science-fiction reste l’un des spectacles les plus remarquables. Nous savons maintenant que précisément les deux showrunners de Game of Thrones sont revenus à HBO pour une apparition dans la troisième saison très attendue.

David Benioff et D.B. Weiss fera une apparition dans le deuxième épisode, “The Winter Line”, dont la diffusion aura lieu le 22 mars, dans cet épisode tous deux donneront vie à un couple de techniciens qui travaillent pour Delos, l’entreprise derrière Westworld et ses différents parcs à thème , en particulier des androïdes réalistes qui peuplent chaque parc. Plus de détails sur le camée ne sont pas disponibles actuellement.

Voici les titres, les horaires, le synopsis et les crédits des quatre premiers épisodes de la saison 3:

Épisode 1: «Parce Domine»

Date de sortie: DIMANCHE 15 MARS

Si vous êtes pris dans une boucle, essayez de marcher en ligne droite.

Écrit par Lisa Joy et Jonathan Nolan; réalisé par Jonathan Nolan.

Épisode 2: «La ligne d’hiver»

Date de sortie: DIMANCHE 22 MARS

Les gens construisent de nombreux murs. Apportez un maillet à votre vie.

Écrit par Matthew Pitts et Lisa Joy; réalisé par Richard J. Lewis.

Épisode 3: «L’absence de champ»

Date de sortie: DIMANCHE 29 MARS

Si vous n’aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, ne blâmez pas le miroir.

Écrit par Denise Thé; Réalisé par Amanda Marsalis.

Épisode 4: “La mère des exilés”

Date de sortie: DIMANCHE 5 AVRIL

La vérité ne vous libère pas toujours.

Écrit par Jordan Goldberg et Lisa Joy; réalisé par Paul Camero

Créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, et basé sur le film du même nom de 1973 de l’auteur Michael Crichton, Westworld suit plusieurs droïdes dirigés par Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) alors qu’ils gagnent en sensibilité et s’échappent du parc. La troisième saison poursuivra ses exploits tout en recherchant la liberté, la vengeance et la compréhension de la race humaine.

Les stars de Westworld Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi aka Kid Cudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr ., Michael Ealy et Tommy Flanagan, Westworld premières dimanche 15 mars sur HBO.

Cinemascomics.com | Cinéma, BD et séries