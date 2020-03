Les showrunners de Westworld disent que George R.R.Martin a présenté un crossover Game of Thrones (SPOILER)

Avertissement juste: Cet article contient spoilers pour l’épisode de cette semaine de Westworld.

L’une des grandes surprises du Westworld de cette semaine est en fait venue d’une suggestion du maestro de Game of Thrones George R.R. Martin. Au cours de l’épisode, «The Winter Line», Bernard (Jeffrey Wright) et Stubbs (Liam Hemsworth) se frayent un chemin à travers l’une des parties non-Westworld, Medieval World, quand nous voyons quelques techniciens qui parlent de vendre un dragon géant au Costa Rica. Ces deux techniciens ont été joués par les showrunners de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss, et le dragon était en fait Drogon de Thrones.

S’exprimant avec Variety, les showrunners de Westworld Jonathan Nolan et Lisa Joy ont révélé comment ce petit pseudo-crossover a vu le jour et comment Martin, qui a écrit les livres sur lesquels Thrones était basé, a en fait suggéré un crossover complet entre les émissions. Les faits saillants sont ci-dessous:

Nolan explique comment Benioff et Weiss se sont impliqués «Ces gars-là sont les plus beaux gars du monde. Habituellement, lorsque vous entrez dans un réseau où il y a une grande exposition canine – et nous avons déjà été dans cette position – sans nommer de nom, il y a eu [a vibe of]«Nous ne sommes pas enclins à être amicaux avec vous si vous êtes le nouveau venu du quartier.» Nous sommes venus à HBO avec un grand spectacle ambitieux à un moment où leur spectacle était et est le plus gros truc de f ** king qui a jamais été à la télévision. Et ils étaient si accueillants et si gentils avec nous à un moment où nous nous débattions pendant une première saison et essayions de comprendre comment cela fonctionnerait. Nous sommes restés amis. “

Nolan sur George R.R.Martin voulant faire un crossover avec le spectacle: “Nous sommes également amis avec George RR Martin, et George avait toujours dit depuis la première saison:” Nous devons faire un lien avec Game of Thrones. “Les gens oublient que George était à l’origine un écrivain de télévision et il est venu dans le monde de la télévision dans lequel vous auriez parfois ces émissions croisées, que les fans foutraient. Donc, George avait toujours présenté le crossover show… Et s’il vivait à Los Angeles, nous aurions sûrement insisté pour qu’il vienne aussi traîner sur notre plateau. Mais le croisement avec le monde médiéval existant dans l’original [1973 Westworld] le film était tout simplement irrésistible. Et le nombre de personnes, à commencer par George, qui au fil des ans avait lancé une version d’un crossover. Nous avons juste – nous ne pouvions pas résister. Et [David and Dan] étaient des sports incroyablement bons pour descendre. »

Sur qui est venu avec le morceau où ils essaient de voler Drogon

Joie: [Looks at Nolan] «Je pense que c’était toi. C’est le genre de merde bizarre qui vous fait avancer. “

Nolan: “Je leur ai dit:” Comment vous sentiriez-vous à ce sujet? “Et ils ont pensé que c’était très amusant.”

Sur le CGI de mettre Drogon dans le show

Nolan: «Très gentiment, nous avons travaillé avec leur fournisseur, Pixamundo, qui a construit les dragons pour eux. C’est donc le vrai dragon. “

Joy: «Nous avons dû choisir. Je me souviens qu’il y avait un grand débat sur la saison du dragon pour sa taille parce que le dragon a grandi. “

Nolan: “Il y a eu des allers-retours sur la question de savoir si la saison 4 ou la saison 5 de Drogon, et certains débats sur la taille de la pièce et la position du dragon. Mais oui, c’est tout simplement irrésistible.”

Nolan sur s’il est prévu de créer un monde Game of Thrones dans l’émission: [Laughs] “Je suppose que c’est définitivement ouvert à la spéculation.” [Smiles] “Non, nous ne pourrions pas.”