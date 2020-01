Les Simpsons existent dans l’univers Futurama (comme une émission de télévision)

La plupart des citoyens du monde occidental ont capturé au moins un épisode de Matt Groening Les Simpsons, mais apparemment, les caractères extravagants du Futurama univers. Les Simpson ont été à l’origine d’un changement culturel depuis ses débuts en 1987, fournissant des citations couvrant plusieurs générations, des personnages immortels et certaines des scènes animées les plus mémorables de la télévision. Parmi son arsenal de satire, The Simpsons est également le maître des références subtiles (et pas si subtiles), avec un catalogue de 30 ans comprenant des films, d’autres émissions de télévision, des événements du monde réel et même des camarades contemporains.

Face à la tâche peu enviable de suivre un phénomène international de la stature des Simpsons, Matt Groening a développé Futurama, et bien que la série à saveur de science-fiction n’atteigne pas le même niveau de succès grand public que la famille jaune préférée de tous, elle a développé un un culte puissant, soutenu par des éloges critiques généralisés. De nature légèrement moins satirique que son prédécesseur, Futurama conserve néanmoins la dépendance de Groening à la culture pop et comprend une impressionnante sélection de références et de blagues. Parmi ceux-ci, bien sûr, il était inconcevable que Futurama ne reconnaisse pas l’autre série de son créateur.

Connexes: Les Simpsons: chaque super-héros modifie l’ego

Dans la saison 1 de Futurama, une gamme de marchandises Simpsons peut être aperçue, notamment l’insigne Homer de Bender dans “Mes trois soleils”, un tas de poupées Bart Simpson jetées sur un astéroïde et plus de jouets Simpsons au Coney Island College. Ailleurs, des images d’un épisode de la vieille école des Simpsons clignotent à l’écran pendant une séquence d’introduction de Futurama avant que le navire ne s’y écrase. La saison 6 devient encore plus méta, avec Bender faisant référence à une série télévisée censurée appelée “The Pimpsons” et demandant plus tard à la tête en pot de Matt Groening quand il va faire un autre film Simpsons.

Ce ne sont là que quelques-unes des allusions de Futurama aux Simpsons, mais l’implication récurrente est que les Simpsons existent en tant que série télévisée dans le monde de Futurama. Cela explique pourquoi des produits Bart et Homer sont disponibles et pourquoi certains personnages parlent comme s’ils connaissaient Les Simpsons. En outre, divers commentaires de Matt Groening ont suggéré que les Simpsons existent dans sa propre fausse réalité, tandis que Futurama est essentiellement le monde réel de nombreuses années à venir.

Malheureusement, la relation entre Les Simpsons et Futurama n’est pas aussi simple, car la création la plus célèbre de Groening a également référencé le gang de Fry et Leela, ce qui réfute quelque peu la prémisse du “ show within a show ” établie par Futurama. Des personnages ont été vus portant des produits Futurama, Bender est apparu dans un épisode de la saison 11, et a également été aperçu comme une poupée, ainsi que des affiches et d’autres accessoires Futurama. De plus, plusieurs apparitions de Matt Groening le considèrent comme le “créateur de Futurama”.

S’il est clair que The Simpsons existe en tant que série télévisée à Futurama, le contraire pourrait également être avancé. Compte tenu du cadre de Futurama et des propres commentaires de Groening, cependant, il y a peut-être plus de poids derrière l’ancienne théorie – que les Simpsons est une émission de télévision regardée par les personnages de Futurama. En termes réels, bien sûr, on a l’impression que les références entre Les Simpsons et Futurama ne font pas partie d’un grand modèle spécifique et sont simplement insérés comme des œufs de Pâques amusants que les fans peuvent découvrir et apprécier … puis essayer de donner un sens.

Plus: Les Simpsons ne pouvaient tout simplement pas laisser Frank Grimes seul