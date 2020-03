Les Simpsons viennent de rejoindre l’univers Marvel

Partager

La famille la plus célèbre à la télévision, Les Simpsons, fait déjà partie du canon de l’univers Marvel.

Quelques personnages très populaires de Les Simpsons faire une apparition surprise dans le Univers Marvel, plus précisément dans la bande dessinée Immortal Hulk numéro 32. Depuis qu’ils interviewent un groupe d’enfants qui sont clairement Bart, Lisa, Milhouse et Nelson.

Les Simpsons ont fait référence à Univers Marvel dans plusieurs épisodes, y compris Homer simpson virant au vert et en colère comme Hulk. Ou quand Bart Faire chanter un studio de cinéma en disant qu’il racontera tous les secrets d’un film de super-héros similaire à Avengers: Fin de partieoù Thanos s’appelle Chinnos.

Hulk est en difficulté et les gens le détestent.

Dans le dernier numéro d’Alul Ewing et Joe Bennett d’Immortal Hulk, le méchant Xemnu continue sa manipulation du grand public en lui faisant croire qu’il est une adorable star du spectacle pour enfants Planète magique, tout en montrant Hulk comme un monstre dangereux. Leur tactique semble fonctionner quand nous pouvons voir des gens être interviewés dans la rue. Dans l’un des plans, on montre un groupe de quatre enfants en train de parler Xemnu. Et si vous regardez de près, ce sont la version Marvel des personnages des Simpsons.

De gauche à droite, nous pouvons voir un garçon avec une apparence similaire à Nelson Muntz, Bart Simpson, Milhouse Van Houten et à l’arrière droit Lisa Simpson. Si vous pensez que c’est purement une coïncidence, il y a encore plus d’indices sur le panneau. Regardez le nom de l’école: bien qu’elle ait intentionnellement bloqué mes bulles, elle épelle certainement Springfield, la maison des Simpsons. Ils utilisent également le mot embiggen (élargit ou agrandit), qui est devenu très populaire grâce à l’épisode de la série Lisa l’iconoclaste à partir de 1996.

L’image est la plus proche d’un camée de la famille jaune populaire, sans que cela soit complètement officiel. Il n’y a aucun moyen que ce soit une coïncidence. C’est très bien fait. Alors nous l’avons, Les Simpsons existent dans l’univers Marvel.

Partager

Publication précédente

Red Skull pourrait revenir aux films Marvel pour se venger

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.