Les Sims 4: extensions, trucs et packs de jeux à venir plus tard cette année

Il semble que EA ne soit pas fini avec Les Sims 4 Pourtant, comme la société a révélé une nouvelle feuille de route de six mois qui comprend la sortie de plusieurs packs de contenu à venir. Les Sims 4 ont eu plus de trente packs de contenu différents depuis leur sortie, le dernier étant The Sims 4: Discover University, une version de nouvelle génération de l’itération précédente de l’expérience universitaire des Sims, The Sims 3’s University Life.

Les Sims sont l’une des franchises les plus anciennes et les plus populaires d’EA, et comme le contenu téléchargeable est devenu de plus en plus répandu, la série a commencé à se tourner vers un modèle qui comprenait un magasin constamment accessible où les joueurs pouvaient acheter du contenu premium pour de l’argent réel. Alors que la version originale de The Sims a vu une multitude de packs d’extension sous la forme d’achats physiques de 20 $, les développeurs de The Sims 4 peuvent désormais simplement télécharger leur nouveau contenu dans le cloud et facturer les joueurs pour le télécharger facilement. Une partie de ce contenu, comme Discover University, en vaut la peine, offrant de nouvelles expériences de jeu ainsi que de nouvelles fonctionnalités et objets. Certains des DLC des Sims 4, selon de nombreux joueurs, sont plus frivoles.

Maintenant, grâce à un message Twitter du producteur principal de Michael Duke des Sims 4, les joueurs savent que trois nouveaux packs de contenu arriveront dans le jeu au cours des six prochains mois. Dans un message étendu aux fans sur le site officiel des Sims 4 d’EA, Duke explique comment lui (et le reste de l’équipe des Sims 4) travaillent maintenant à domicile en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, mais qu’il est toujours prévu de fournir du contenu aux fans dans les mois à venir. Consultez le graphique officiel ci-dessous:

Selon Duke, l’équipe “travaille dur sur le nouveau pack de trucs votés par la communauté”, bien qu’il n’ait donné aucune indication sur le thème ou même le nom du pack, disant “nous n’avons pas encore voté à ce sujet, mais j’ai vu la liste des la semaine dernière, et je ne sais pas laquelle vous choisirez tous. Je suis impatient de le découvrir. ” Duke a également annoncé qu’ils travaillaient sur un nouveau pack d’extension avec un thème qui sera une “surprise pour beaucoup d’entre vous”. Peut-être le plus curieusement, Duke a également déclaré qu’un groupe différent au sein de l’équipe de développement des Sims 4 travaille sur un nouveau Game Pack, qui, selon lui, est “une grande première pour nous”. Duke termine en disant qu’il veut que les gens “restent à la maison et jouent ensemble” mais ajoute immédiatement “Non, nous ne faisons pas de multijoueur.”

Les Sims 4 offrent au joueur non seulement une évasion, mais également une liberté inégalée de jouer au jeu de la manière créative dont ils apprécient le plus. Les joueurs dans Les Sims ont créé toutes sortes d’histoires et de vies folles et divertissantes dans le moteur du jeu (sans parler des hommages comme celui qui a construit la maison à partir de Parasite) et malgré l’affinité d’EA pour publier constamment des packs de DLC pour de l’argent réel, en particulier alors que d’autres jeux de longue date comme GTA Online proposent du contenu gratuitement ou avec la possibilité de l’acheter avec de l’argent en jeu, Les Sims 4 reste un choix populaire et engageant pour de nombreux joueurs. Espérons que lorsque ces nouveaux packs de contenu seront publiés plus tard cette année, ils seront à la hauteur des attentes des joueurs.

Source: Michael Duke / Twitter, EA