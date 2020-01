Les six accidents ne pouvaient pas être des méchants dans les films Marvel

Bien que traditionnellement les six sinistres ont été des méchants de Spider-man, la chose peut changer dans le films marvel.

SONY sera la première de deux films marvel cette année, avec laquelle il crée son propre univers cinématographique qui comprendrait également les six accidents, bien qu’ils ne soient pas les méchants que nous avons toujours vus dans les bandes dessinées.

La première bande-annonce de Morbius que nous avons pu voir Adrian Toomes / Le vautour, confirmant que le plan de SONY pourrait être de rassembler les six accidents dans un film épique. En fait, ce n’est pas la première fois qu’ils essaient. La saga de L’incroyable Spider-man avec Andrew Garfield, ils ont déjà tenté de rassembler tous ces méchants, mais cela ne s’est pas bien passé du tout.

Dans les films Marvel, nous avons déjà vu Le vautour (Michael Keaton), Shocker (Bokeem Woodbine) et Scorpion (Michael Mando), à ceux qui ajouteraient Venin (Tom Hardy) et Morbius (Jared Leto), donc il ne manquerait que Kraven le chasseur, film qui a déjà le script et qui donnera très bientôt le feu vert.

Quel est le problème et en même temps la chose la plus intéressante?

SONY Il fait des films Marvel où ses personnages qui sont généralement des méchants se comportent vraiment comme des héros ou des anti-héros. Venin il a une façon brutale de faire les choses, mais il sauve en fait la ville tout en Morbius C’est un homme bon qui ne lutte que contre sa soif de sang. Donc, s’ils font un film de Kraven, il en va probablement ainsi.

Les films de style méchants Joker Ils sont géniaux, mais il est plus facile pour les personnages de bandes dessinées d’avoir un comportement héroïque. Par conséquent, s’ils réunissent les six accidents, ils ne seront pas des méchants comme nous l’attendons ou comme nous l’avons vu dans les bandes dessinées. Puisqu’ils n’auront pas leur dénominateur commun: Spider-man. On dit déjà que Peter Parker pourrait apparaître dans le film de Venin 2, mais il ne s’agirait pas de faire face au symbiote, mais bien au contraire. Par conséquent, il ne serait pas logique de voir comment les anti-héros qui triomphent au cinéma seuls, deviennent soudainement mauvais et attaquent les pauvres Spider-man. Ce serait une tournure d’événements qui devrait être très bien développée par SONY et pour l’instant il semble qu’ils veulent juste faire leurs films et réussir.

Pour qu’ils soient vraiment des méchants, ils ne devraient pas avoir de membres comme Venin ou Morbius et être seulement les personnages qui sont apparus dans le Univers cinématographique Marvel, mais comme c’est une idée de SONY … Tout change.

Aimeriez-vous voir les six revendications d’une manière différente dans les films Marvel? Laissez-nous vos commentaires.

Article précédent Il était une fois à Hollywood: analyse du Steelbook Blu-Ray

Next articleMarvel pourrait produire une série d’invasion secrète pour Disney +

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.