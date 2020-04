Les six stars originales des Avengers ont récemment eu un appel vidéo ensemble

L’acteur de Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr., révèle qu’il a récemment discuté en vidéo avec un autre Les Vengeurs stars Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson et Mark Ruffalo. Les six Avengers originaux ont fait leurs débuts au cours de la phase 1, Downey a lancé toute la franchise en tant que Tony Stark dans Iron Man. Black Widow de Johansson est apparu pour la première fois dans Iron Man 2. Ensuite, Hemsworth a joué dans le film solo de Thor, qui a également présenté Renner’s Hawkeye. Evans a fait ses débuts en tant que Steve Rogers dans Captain America: The First Avenger, et le dernier des six originaux à faire leur première apparition était Ruffalo’s Hulk dans The Avengers, succédant à Ed Norton.

Depuis le film de Joss Whedon en 2012, les six stars du MCU ont joué dans des films supplémentaires et se sont rééquipées toutes les quelques années pour un autre épisode des Avengers. L’année dernière, deux des six originaux ont terminé leur mandat dans le MCU avec Avengers: Fin de partie. Iron Man de Downey Jr et Captain America d’Evans ont atteint un point final dans leurs histoires respectives. Alors que trois des quatre autres sont déjà prêts à revenir dans divers films MCU ou émissions de télévision, Fin du jeu a marqué la dernière fois que les six Avengers originaux sont apparus à l’écran. Du moins, à moins que tous les acteurs ne se connectent pour revenir pour une autre équipe. Mais jusqu’à ce que cela soit confirmé, la dernière allumeuse de Downey devra se débrouiller.

Rejoignant le réalisateur Joe Russo sur Instagram en direct lors de la soirée de veille Avengers: Endgame Quarantine, Downey Jr.a mentionné qu’il avait récemment interagi avec ses cinq camarades Avengers. Bien qu’il n’ait pas fait référence à ses camarades stars par son nom, il faisait probablement référence à Evans, Hemsworth, Ruffalo, Renner et Johansson. On ne sait pas exactement de quoi parlait l’appel vidéo, que ce soit juste une conversation décontractée entre amis ou s’ils avaient (ou envisageaient) d’enregistrer quelque chose pour les fans de Marvel. Downey Jr. a déclaré:

Je ne dirai pas pourquoi, mais j’ai eu l’occasion de m’interfacer avec les cinq autres des six Avengers d’origine il y a quelques jours à peine et après que nous ayons tous raccroché à notre appel de type Zoom, j’ai eu cette vague de… Ouais, et puis il y a un an.

Les studios hollywoodiens ayant fermé toutes les grandes productions pour respecter les commandes à domicile au milieu de la pandémie de coronavirus, les acteurs de l’industrie ont trouvé des moyens créatifs de fournir aux fans de nouvelles vidéos pour garder le moral – et pour donner à chacun quelque chose à faire. Par exemple, un nouvel épisode de Parks and Recreation sera publié, réunissant toutes les stars originales de la série. Comme indiqué précédemment, il n’est pas clair de quoi l’appel des stars originales des Avengers et si cela a quelque chose à voir avec la sortie de nouveau contenu, mais les fans de MCU aimeraient sans aucun doute voir quelque chose de nouveau de leurs super-héros Marvel préférés.

Étant donné que Downey Jr.a déjà mentionné l’appel vidéo, j’espère qu’il ne faudra pas longtemps avant que l’acteur, l’une de ses co-stars ou Marvel ne révèle lui-même de quoi il s’agissait. Les fans espèrent peut-être une sorte de vidéo de réunion commémorant l’anniversaire d’un an depuis Avengers: la sortie de Endgame ou une sorte de nouveau contenu dans l’univers, mais on ne sait pas encore exactement de quoi les acteurs MCU parlaient ou s’ils seront publiés au public. Les fans peuvent spéculer sur tout ce qu’ils veulent et nous aurons peut-être bientôt des réponses. Pour l’instant, les fans peuvent au moins trouver un peu de joie en apprenant que les six originaux Avengers des stars se sont récemment réunies pour discuter entre elles, prouvant les relations qu’elles ont nouées pendant le tournage de ces MCU les films ont perduré.

