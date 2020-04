Les sorciers les plus puissants de l’univers Harry Potter, classés

Il n’y a pas deux magiciens créés égaux, ce qui signifie que chacun d’eux a son propre niveau de puissance. Bien que nous en rencontrions beaucoup tout au long de la série Harry Potter, il est parfois un peu difficile de distinguer qui est le plus puissant que qui. Certains peuvent être adeptes de certains types de magie tandis que d’autres ont des capacités qui leur donnent l’avantage – mais en fin de compte, qui sont les dix sorciers les plus puissants? Qui gagnerait par-dessus tout les autres dans un duel à mort?

CONNEXES: Classé: Les créatures les plus puissantes de la Potterverse

Il a fallu réfléchir, mais nous avons établi une liste des dix plus puissants de la série Harry Potter.

Mis à jour le 11 avril 2020 par George Chrysostomou: Le monde sorcier est en constante expansion. Grâce à la franchise Fantastic Beasts et à des sites comme Pottermore, nous en apprenons toujours plus sur les puissants sorciers de J.K. La série magique de Rowling.

15 Newt Scamander

Newt n’est pas un sorcier conventionnel. Bien qu’il ait un certain nombre de capacités brillantes et puisse retirer quelques charmes de plus que la plupart, ses talents magiques résident vraiment dans le département des créatures. Il semble avoir un moyen avec les animaux pas comme les autres.

Bien qu’il ait déjà été démontré qu’il était capable de se défendre contre des gens comme Grindlewald, il y a très peu de sorciers qui ont réussi à faire autant que lui, quand il s’agit de faire des découvertes sur le monde animal.

14 Harry Potter

Il semble injuste de classer le personnage principal de la série en dernier, mais c’est juste. Bien que Harry soit un sorcier extrêmement puissant, il en existe d’autres plus puissants que lui. Le point essentiel d’Harry est que ses prouesses magiques ne sont pas nécessairement la chose la plus importante en lui. Il peut aimer très profondément, il a un courage et une audace incroyables, et il est prêt à faire la bonne chose quelles que soient les conséquences personnelles.

CONNEXES: 10 personnages de Harry Potter repensés dans le style de Disney

Cela dit, il est également assez puissant; il pourrait produire un charme Patronus à treize ans, ce qui est une magie très avancée. Il fait donc cette liste, mais il n’est pas très loin. Désolé Harry.

13 Sirius Black

Vient ensuite Sirius Black. Nous voyons rarement Sirius utiliser sa magie, car il était coincé à Azkaban pour la plupart des livres jusqu’à sa mort (repos en paix), mais il aurait été extrêmement intelligent à l’école et c’est un Animagus. Cela signifie qu’il peut se transformer en un chien qui aurait la taille de l’ours, et c’est un processus extrêmement difficile à traverser.

Nous savons également que Dumbledore l’a invité dans l’Ordre du Phénix original pendant la première guerre, même s’il était à peine sorti de l’école, c’est donc un autre signe que Sirius est un sorcier très talentueux.

12 Bartemius Crouch Jr.

Barty Crouch Jr. a joué un rôle clé dans la résurrection de Lord Voldemort, réussissant à se déguiser en Alastor Moody de manière convaincante pendant un an; même duper Dumbledore. Il a également fait placer son père sous une malédiction Imperius extrêmement puissante. Barty Sr. a finalement réussi à le briser, mais cela ne devrait pas vous faire sous-estimer Barty Jr. Il était un Mangemort très puissant, si dérangé.

Et n’oubliez pas, les Mangemorts dans le cercle intérieur étaient très peu nombreux, ce qui signifie que Voldemort devait lui faire beaucoup confiance pour y arriver. Avons-nous besoin de plus de preuves qu’il était un sorcier extrêmement puissant?

11 Kingsley Shacklebolt

Kingsley était un Auror, ce qui est votre premier indice sur la puissance de cet homme. Les Aurors nécessitent une formation approfondie et, non seulement cela, le travail lui-même est extrêmement difficile et il est très facile de se blesser. Kingsley semblait être très capable et a également combattu dans la guerre contre Voldemort et a survécu. Pour couronner le tout, il est devenu ministre de la magie pendant un certain temps.

CONNEXES: Harry Potter: 10 secrets cachés à Gringotts

Tout cela combiné et le fait qu’il soit sorti de la guerre relativement indemne signifie que nous pouvons tirer la conclusion qu’il est un sorcier assez puissant. Après tout, s’il ne l’était pas, il n’aurait probablement pas survécu aux situations dans lesquelles il était placé.

10 Mad-Eye Moody

Mad-Eye Moody, ou Alastor Moody comme son vrai nom, était un autre Auror. Malheureusement, il est mort dans le dernier épisode de la série, mais à son apogée, nous pouvons supposer qu’il était un sorcier très puissant. On dit à Harry que la moitié des cellules d’Azkaban sont pleines grâce à Maugrey, car il était un receveur de sorcier noir très talentueux et intrépide.

Bien sûr, il était assez vieux au moment où nous l’avons rencontré dans la série, et il a été pris au dépourvu plus d’une fois; entraînant finalement sa mort. Mais nous ne pouvons qu’imaginer ce que cela aurait été de faire face à lui dix ans avant le début de la série.

9 Bartemius Crouch Sr.

Barty Crouch Sr. était très haut placé au ministère et était en pourparlers pour devenir le prochain ministre de la magie. Il parlait littéralement plus d’une centaine de langues. Il poussa pour rendre légal pour les Aurors d’utiliser des sorts impardonnables contre les sorciers noirs qu’ils essayaient d’attraper.

Il était impitoyable et à bien des égards, horrible, mais il était clairement un sorcier très puissant.

C’est triste que nous n’ayons pas pu voir plus de Barty Sr. à son apogée. Tout comme Maugrey, il était au-delà au moment où les livres roulaient et prenait au dépourvu quand il s’agissait de sa mort.

8 Severus Snape

Severus Snape est un personnage très controversé pour la plupart. Bien que J.K. Rowling semble le défendre et est convaincu qu’il était un héros au fond, beaucoup ne peuvent pas ignorer les abus qu’il a endurés ses élèves pendant des années – même s’il a fait la bonne chose pendant la guerre.

Mais ce que personne ne peut nier, c’est qu’il était très puissant.

Il avait un talent pour les potions, inventait littéralement des sorts (Sectumsempra, Levicorpus) et il était un Occlumens très puissant; à tel point qu’il a trompé Voldemort en lui faisant croire qu’il était du côté du Seigneur des Ténèbres. Cela demande de l’habileté.

7 Crédence Barebone

Credence a été initialement présenté au public en tant que nomag qui avait du mal à accepter le fait qu’il ne pouvait pas effectuer de sorts magiques. Cependant, nous ne savions pas qu’un grand destin attendait Barebone.

Non seulement il détient une magie incroyablement puissante en lui, mais il fait également partie de la famille Dumbledore. Il a été doté de capacités qui commencent à peine à se montrer, mais il est clair qu’il est une force avec laquelle il faut compter par rapport à la plupart des sorciers de cette liste.

6 Godric Gryffondor

On oublie souvent que les fondateurs de Poudlard sont en fait parmi les sorciers les plus puissants de l’histoire. Ils se sont réunis pour concevoir l’école magique afin que leur immense héritage se perpétue pendant de nombreuses générations à venir.

Godric représentait la force, le courage et la compassion. Il était incroyablement bien doté de sorts et de charmes et il semble que sa maison continue de reproduire cette force et cette puissance des années plus tard.

5 Serpentard Salazar

Salazar Serpentard est peut-être plus puissant que Godric du fait qu’il n’avait pas peur de repousser ses propres limites et d’utiliser une partie de la magie la plus sombre à sa disposition. Il avait de nombreuses capacités qui sont encore rares chez les sorciers aujourd’hui.

Il était fourchelangue et prenait beaucoup de plaisir à parler aux serpents. Il était assez puissant pour créer la chambre des secrets, piéger un basilic et cacher les preuves aux autres fondateurs! Son héritage est fait d’obscurité mais de force.

4 Merlin

Des documents dans le monde sorcier suggèrent que Merlin était l’un des sorciers les plus puissants de l’histoire humaine. Merlin était en fait un Serpentard à Poudlard et a démontré une incroyable compréhension des arts magiques.

CONNEXES: 10 façons dont Harry Potter a changé le monde

Certains le soutiennent comme le sorcier le plus puissant de tous les temps. Il a eu un impact énorme sur le monde moldu, aidant le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde et a créé un certain nombre d’organisations qui existaient longtemps après sa mort.

3 Gellert Grindelwald

Le Big Bad avant Voldemort, exploré dans les films Fantastic Beasts. Grindelwald avait des croyances similaires à Voldemort (la magie est la force, les gens de sang pur valent mieux que ceux qui n’en ont pas, etc.), mais était un peu plus politique dans la façon dont il procédait. Bien que son règne de terreur n’ait jamais été aussi sombre que celui de Voldemort, ses forces se sont répandues dans toute l’Europe et il était suffisamment puissant pour être un digne partenaire de duel pour Dumbledore. Cela prend beaucoup.

Il n’est pas tout à fait classé au-dessus de Voldemort pour la simple raison qu’il a été abattu beaucoup plus facilement, mais il mérite néanmoins une place de choix dans cette liste.

2 Lord Voldemort

Lord Voldemort: le sorcier noir le plus puissant du monde, anciennement connu sous le nom de Tom Marvolo Riddle.

La compétence magique de Voldemort était presque sans précédent. Personne n’était un match pour lui (à part une personne, à qui nous arriverons) et la force de ses sorts et capacités était folle. En plus de cela, il a réussi à diviser son âme en sept morceaux, le rendant brièvement, apparemment, immortel.

Cela semblait une tâche impossible de le vaincre à un moment donné et il a fallu les forces combinées de beaucoup de gens pour le faire; Harry n’était pas assez puissant par lui-même.

Il était mauvais, mais il était brillant.

1 Albus Dumbledore

Le seul homme qui aurait pu battre Voldemort et gagner, le seul sorcier que le Seigneur des Ténèbres ait jamais craint: Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Dumbledore semblait assez inoffensif lors de sa première présentation – un gentil vieil homme, le directeur de Poudlard qui voulait juste le meilleur pour tout le monde. Mais nous avons vu des éclairs de son pouvoir au cours de la série, appris un passé sombre et appris des compétences magiques qui ont même dépassé celles de Voldemort. C’était vraiment en raison de la planification de Dumbledore que Voldemort était mort, même si Harry était le seul à porter le coup fatal – parce que Dumbledore est le sorcier le plus puissant de toute la série.

SUIVANT: 10 sorcières les plus puissantes de l’univers Harry Potter

Suivant

“Je suis peut-être allé trop loin dans quelques endroits” et 9 autres citations célèbres de George Lucas Star Wars



A propos de l’auteur

Staci est un diplômé d’Écosse en politique / psychologie qui a finalement travaillé dans aucun de ces domaines. Ça arrive. Elle est un écrivain indépendant qui contribue à divers sites Valnet et, lorsqu’elle ne travaille pas ou ne voyage pas, passe la plupart de son temps à regarder des films d’horreur, à perdre une quantité déraisonnable d’heures sur la PS4 (bien qu’elle soit une fille de Nintendo dans l’âme) et à essayer de forcer son chat pour l’aimer.

En savoir plus sur Staci Miller