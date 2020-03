Les suites d’AVATAR le dernier touché par le coronavirus

Les suites AVATAR ont cessé leur production en Nouvelle-Zélande, mais le travail se poursuivra sur les effets visuels du film.

Les prochaines suites d’Avatar sont la dernière production affectée par des retards grâce au Coronavirus, et nous avons des détails à ce sujet, ainsi que des commentaires du producteur Jon Landau.

Le producteur d’avatars Jon Landau a confirmé que la production des suites à venir avait été arrêtée en raison des tentatives continues de la Nouvelle-Zélande pour arrêter la propagation du Coronavirus. Le tournage sera désormais retardé, mais Weta Digital, basé à Wellington, continuera de travailler sur les visuels.

Pendant ce temps, l’équipe de direction du film restera à Los Angeles après l’annulation d’un vol pour Wellington vendredi. Ce bloc de tournage devait avoir lieu au Stone Street Studios à Wellington en avril.

“Nous l’avons retardé”, confirme Landau. «Nous avions prévu de venir vendredi soir avec un groupe de personnes et de recommencer et nous avons pris la décision d’attendre et de continuer à travailler ici. [Los Ángeles]et arriver un peu plus tard que prévu. “

«Nous sommes au milieu d’une crise mondiale et il ne s’agit pas de l’industrie cinématographique. Je pense que tout le monde devrait maintenant faire ce que nous pouvons faire, comme on dit ici, pour aplatir la courbe [del coronavirus]” Quant au moment où la production pourrait reprendre en Nouvelle-Zélande, le producteur a noté qu’il réévaluait le calendrier “tous les jours, car c’est à quelle vitesse les choses changent”.

La première suite d’Avatar devrait être diffusée le 17 décembre 2021, avec trois versements supplémentaires en 2023, 2025 et 2027. Le budget combiné pour tous les films est estimé à 1 milliard de dollars.

Il est désormais clair que l’industrie du divertissement dans son ensemble devra être suspendue à l’avenir, car si la plupart des productions sont en suspens depuis deux semaines, il est clair que cette pandémie durera en réalité beaucoup plus longtemps que cela.

Cinemascomics.com | Films, bandes dessinées et séries