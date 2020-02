Les téléphones pliables seront-ils suffisamment fiables pour être achetés

Pliable les téléphones sont maintenant très présents et cela signifie que de nombreux consommateurs commenceront à les considérer comme une option lorsqu’ils envisagent d’acheter un nouveau smartphone. Cependant, ils pourraient vouloir attendre un peu plus longtemps, ou même sauter complètement pliable pour l’instant.

Les téléphones pliables sont encore à leurs balbutiements étant donné que Samsung est vraiment la seule entreprise à en avoir sorti plus d’un. Pourtant, ces téléphones font régulièrement la une des journaux et toute l’attention des médias ajoutera à l’attrait pour les consommateurs. Le problème est que les téléphones pliables doivent encore prouver s’ils sont suffisamment durables, et il reste à voir s’ils le seront jamais.

Le Samsung Galaxy Z Flip est le dernier téléphone pliable, et celui dont tout le monde parle en ce moment. Jusqu’à présent, les gens semblent aimer le design tandis que le prix en fait le moins cher des nouveaux téléphones pliables – qui sont tous deux de gros arguments de vente. Malgré cela, il y a déjà des inquiétudes qui commencent à dériver avec des problèmes récemment soulevés sur la résistance à la poussière de l’appareil, ainsi que des indications dans la dernière vidéo de démontage de JerryRigEverything selon laquelle l’affichage en verre ultra-fin pourrait ne pas être aussi durable que la première pensée . Considérant que cela est jusqu’à présent considéré comme le meilleur du groupe pliable, le problème de durabilité sera-t-il jamais résolu?

Quand les téléphones pliables seront-ils suffisamment durables?

Encore une fois, ce sont des produits de première génération et il faut donc s’attendre à ce qu’ils aient des problèmes qui doivent encore être résolus. Cela seul est probablement une raison suffisante pour éviter d’acheter des téléphones pliables en ce moment. À mesure que les entreprises perfectionneront ces nouveaux produits, ils deviendront probablement plus solides et plus durables. Cependant, il y a aussi le problème que personne ne sait vraiment à quel point ils sont durables pour commencer. Alors que les entreprises disent aux consommateurs et aux médias qu’elles sont fiables, ces appareils n’ont pas été testés à long terme dans des situations réelles. Par exemple, bien que ces récents tests Galaxy Z Flip indiquent qu’il pourrait s’agir du pliable le plus fiable à ce jour (malgré ses problèmes), ces appareils sont testés pour leur durabilité lorsqu’ils sont neufs et toujours dans leur meilleur état. La capacité de ces mêmes appareils à tenir dans un an est une autre histoire. Il faudra un certain temps avant que les tests de durabilité réels soient entrepris, et cela signifie malheureusement que certains consommateurs sont probablement les cobayes dans cette situation.

Ce qui est clair en ce moment, c’est que les téléphones pliables sont loin d’être aussi durables que les téléphones non pliants. Par conséquent, si la longévité est importante pour vous, ces appareils peuvent valoir la peine d’être ignorés jusqu’à ce qu’ils s’améliorent. Cela est particulièrement vrai avec la plupart de ces soi-disant «tests de torture» qui ne se concentrent que sur des choses comme la charnière et l’écran – nous n’avons même pas encore atteint le point où les protections communes comme la poussière et la résistance à l’eau sur les téléphones pliables sont les principale préoccupation.

