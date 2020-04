Les titres possibles de Spider-Man 3 dévoilés

Le prochain film Spider-Man 3 est l’un des plus attendus pour la phase quatre du MCU, car Spider-Man: loin de chez nous nous laissait dans un profond doute quant à ce que deviendrait le héros après les événements du deuxième film.

Peu d’informations ont encore été révélées sur cette bande, mais selon le site We Got This Covered, la productrice Amy Pascal a déclaré l’année dernière que Sony et Marvel Studios travaillaient pour inclure à nouveau le mot “home” dans le titre, juste comme ils l’ont fait pour les deux films précédents.

À l’occasion de la confirmation de Pascal, The Direct a récemment publié un sondage en ligne dans lequel les fans ont voté pour d’éventuels titres pour Spider-Man 3 incluant le mot-clé. Voici quelques-uns des titres votés:

Spider-Man: Home Run

C’était l’option la plus votée par les fans, en tête du sondage avec 53% des voix. Faisant allusion au baseball et utilisant le mot run, ce titre pourrait bien correspondre à l’histoire si, dans le film, Peter fuit les autorités et le grand public lorsqu’ils tentent de le capturer.

Le direct

Spider-Man: Home Sweet Home

Home Sweet Home est l’une des expressions-clés les plus utilisées, donc si Peter doit trouver un nouvel endroit après s’être enfui, Home Sweet Home pourrait faire référence à cet endroit et à la façon dont sa maison le fait. Cependant, ce titre supprime quelque peu le dynamisme caractéristique de ces films Spider-Man.

Le direct

Spider-Man: Sans-abri

Ce titre se réfère à Peter étant en fuite et donc plus sans-abri, ou du moins incapable d’être là. Cependant, non seulement c’est un titre qui enlève le plaisir et l’intérêt de cette trilogie, mais c’est aussi un peu triste.

Le direct

Spider-Man: Homeland Hunt

La chasse à Peter Parker dans sa ville natale ne ressemble pas à une chose aussi folle, et les rumeurs selon lesquelles le méchant dans ce film est Kraven le chasseur sont très fortes. Dans les bandes dessinées, Kraven est déterminé à vaincre Spider-Man pour se prouver comme le meilleur chasseur du monde, et le reportage à la fin de Far From Home serait une grande motivation pour lui de le faire.

Le direct

D’autres titres possibles étaient Spider-Man: On the Homestretch et Spider-Man: Homeward Bound. Cependant, malgré le fait que ces titres ne sont probablement pas les titres définitifs du troisième film de Tom Holland en tant que Peter Parker, ils sont les plus réussis après les précédents événements avec Mysterio.

Aimez-vous ces titres possibles pour Spider-Man 3? Quel est ton préféré?