Les True Blood Books ont tué Lafayette, un favori des fans, tôt

Lafayette Reynolds, un personnage de la longue série de HBO, Vrai sang, était incontestablement un favori des fans; alors qu’il a survécu aux sept saisons du drame surnaturel, son homologue roman a été tué très tôt.

True Blood a couru sur HBO de 2008 à 2014 et a eu sept saisons au total. Basée sur les Southern Vampire Mysteries de Charlaine Harris, la série se concentre sur Sookie Stackhouse, le protagoniste demi-fée qui finit par tomber amoureux d’un vampire après un mélange synthétique connu sous le nom de TruBlood, qui émule parfaitement le vrai sang humain, devient produit en masse et disponible à l’achat. Ce produit permet aux vampires de “sortir du cercueil” pour la première fois depuis leur existence, et de nombreuses histoires liées aux droits civils et à l’autonomie des vampires alors qu’ils tentent de faire partie de la société dominante sont explorées tout au long du spectacle.

De nombreux personnages des romans de Harris ont fait leur apparition dans la série, bien que certains rôles aient été modifiés pour correspondre à la direction de Ball et de son équipe d’écriture pour la série, qui a reçu des éloges de la critique et a un fort fan après des années même après la finale de la série. Un personnage en particulier, dont le spectacle n’aurait pas été tout à fait le même sans, a presque eu une sortie anticipée avant que Ball n’intervienne et sauve son personnage du même sort que le roman.

Lafayette Reynolds est décédée dans la série de livres de True Blood

Lafayette Reynolds (Nelsan Ellis) était un cuisinier ouvertement gay chez Merlotte. Sa relation était la plus importante avec Sookie et sa cousine, Tara, qui est la meilleure amie de Sookie tout au long de la série. Tout en travaillant chez Merlotte, Lafayette est montré pour s’occuper de ses collègues, parler à des clients homophobes et fournir les uniformes les plus parfaits. Son timing parfait a fait de lui l’un des personnages les plus infiniment cités, et son charisme naturel l’a fait entrer dans les stéréotypes du meilleur ami gay, mais il n’y est pas resté. Au fil des saisons, l’arc de personnage de Lafayette a grandi, il est devenu la moitié de l’un des couples en vedette de la série, et il a développé des pouvoirs psychiques qui sont venus sauver la situation à plus d’une occasion. Ses dons forts en tant que médium, ainsi que son sens de la rue et sa capacité à charmer à peu près n’importe qui – même face au danger – le séparent de Lafayette dans les romans.

Cet arc élargi soulage les fans, car le personnage de Lafayette a en fait été tué dans le deuxième roman de Harris, Living Dead à Dallas. Dans le livre, Lafayette a fini par être rattrapé par des membres d’un sex-club secret, puis assassiné. Encore plus tragique, Sookie a fini par être le seul à découvrir son corps. Bien que cela ne semble certainement pas être un envoi équitable au personnage de True Blood, Lafayette n’a pas joué un rôle aussi important dans les livres – il n’avait aucune de ses capacités de médiumnité, mais il avait un chevauchement avec le personnage du spectacle en ce qu’il était également un trafiquant de drogue qui se souciait vraiment du bien-être de ses clients et amis même après qu’il leur ait vendu des substances illégales.

En fin de compte, sa popularité auprès des fans a convaincu Ball de le garder en vie, et il a été conçu de telle manière qu’il a aidé au développement de Tara alors qu’elle luttait avec sa mère alcoolique, ses problèmes de colère et était toujours son plan de secours chaque fois que Tara trouvait elle-même dans une pincée. En réalité, Lafayette a fini par sauver la situation – ou être le principal responsable de la lutte contre la nouvelle menace rejetée à Bon Temps le plus souvent. Vrai sang ça n’aurait pas été pareil sans lui.

