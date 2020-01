Les ventes de bandes dessinées 2019 & # 039; prouvent la force de Marvel & DC

Les ventes de bandes dessinées officielles de Diamond prouvent la force des deux merveille et DC. Diamond Publishing a publié le dernier lot de chiffres de ventes officiels à partir de 2019. Les statistiques de décembre signifient qu’il est maintenant possible de jeter un œil critique sur l’année dernière et d’évaluer ce qui a fonctionné pour les meilleurs éditeurs de bandes dessinées.

Comme toujours, il est nécessaire de traiter ces chiffres avec soin. Ils reflètent les précommandes des détaillants; les détaillants doivent prévoir les ventes et commander en conséquence. Il n’y a pas de statistiques officielles indiquant si les livres se sont réellement vendus. Pourtant, Diamond donne le meilleur aperçu possible de l’état actuel de l’industrie de la bande dessinée. Voici la part de marché 2019 par éditeur:

Marvel Comics: 40,20% de part de marché

DC Comics: 29,29% de part de marché

Image Comics: 8,04% de part de marché

Marvel et DC seront satisfaits des chiffres détaillés, qui montrent que leurs stratégies actuelles se révèlent efficaces. Explorons donc ces détails …

Mars 2019 a vu la sortie de Detective Comics # 1000 – une gigantesque édition spéciale de 96 pages. Il n’est pas surprenant de voir que ce numéro anniversaire était le plus vendu de 2019; il s’agissait en fait d’un record, avec des commandes de détail initiales dépassant 526 000 exemplaires. Fin avril, Detective Comics # 1,000 était devenu le deuxième best-seller du 21e siècle à ce jour. Il n’a été dépassé que par Star Wars # 1 en 2015, ce qui prouve la force de la marque Batman. En regardant les chiffres mensuels, Batman de Tom King a été un bon vendeur mois par mois, l’une des bandes dessinées DC les plus réussies de 2019. Voici à quoi ressemble le top 10:

Detective Comics # 1,000 (DC Comics)

Spawn # 300 (Image Comics)

X-Men # 1 (Marvel Comics)

Black Cat # 1 (Marvel Comics)

DCeased # 1 (DC Comics)

Absolute Carnage # 1 (Marvel Comics)

Marvel Comics # 1000 (Marvel Comics)

Maison de X # 1 (Marvel Comics)

Pouvoirs de X # 1 (Marvel Comics)

War of Realms # 1 (Marvel Comics)

Le top 10 prouve que la relance des X-Men a été un énorme succès pour Marvel. L’éditeur avait essentiellement quitté la franchise X-Men en marchant depuis deux ans, en attendant l’arrivée de l’écrivain de bandes dessinées superstar Jonathan Hickman. Tout a commencé en mai, avec la mini-série House of X et Powers of X. Les premiers numéros des deux apparaissent dans le top 10. Plus agréablement, les X-Men # 1 de Hickman ont encore mieux performé. En gardant à l’esprit que ce sont des précommandes de détaillants, c’est assez remarquable. Cela suggère que les détaillants pensaient que l’intérêt pour les livres X-Men avait augmenté et que cela valait la peine de commander encore plus d’exemplaires.

Les lecteurs de bandes dessinées se plaignent fréquemment du nombre d’événements et de relancements. Mais le top 10 des ventes de bandes dessinées prouve que ces stratégies fonctionnent. Il y a clairement une demande pour de (bons) événements, comme en témoigne le succès de DCeased # 1, Absolute Carnage # 1 et War of Realms # 1. Il est en fait un peu surprenant de voir War of Realms # 1 si bas dans le classement, étant donné la popularité de Thor et le fait que ce soit la fin d’un arc de plusieurs années de l’écrivain Jason Aaron. Mais cela reflète peut-être davantage le niveau de concurrence cette année qu’autre chose. Le plus notable des 10 meilleurs est Black Cat # 1. Cette réussite particulière est directement liée à l’initiative de couverture de variantes de Marvel, car l’éditeur a publié littéralement des dizaines de variantes, y compris une exclusivité Walmart.

Marvel peut dominer en termes de ventes mensuelles, mais les romans graphiques sont une autre histoire. Le top 10 ici est:

Watchmen (DC Comics)

Saga Volume 1 (Image Comics)

Umbrella Academy Volume 1: Apocalypse Suite (Image Comics)

Monstress Volume 1 (Image Comics)

Monsieur Miracle (DC Comics)

Die Volume 1: Fantasy Heartbreaker (Image Comics)

Batman: White Knight (DC Comics)

The Walking Dead Volume 31 (Image Comics)

Batman: The Killing Joke (DC Comics)

Batman: Damned (DC Comics)

Marvel Comics est entièrement absent de cette liste, qui est dominée à la fois par DC Comics et Image. DC a commencé à se concentrer sur le marché du roman graphique, en particulier avec son Black Label, et cela porte ses fruits. Pendant ce temps, notez que les rééditions au bon moment de Watchmen et de The Umbrella Academy prouvent que les romans graphiques peuvent bénéficier d’une série télévisée populaire ou d’une adaptation cinématographique. Pendant ce temps, les autres titres appartenant à des créateurs d’Image sont également de grands interprètes au format roman graphique.

