Les versions de Batman, Matrix 4 devraient être retirées en raison des arrêts de production

Alors que plusieurs films ont vu leur date de sortie repoussée parce qu’ils sont tombés pendant la pandémie de COVID-19, un couple peut être repoussé en raison de problèmes de production liés au virus dans The Batman et The Matrix 4. Variety a publié un long métrage sur les films en production impactés par la propagation du coronavirus, qui a noté que les deux films sont susceptibles d’être repoussés après l’arrêt de la production sur eux en raison de préoccupations concernant le nouveau coronavirus.

Le Batman est actuellement prévu pour le 21 mai 2021 et Matrix 4 devrait s’incliner le 25 juin de cette année. Les deux films avaient fait du tournage, avec The Batman sept semaines plus tard et Matrix s’apprêtant à déménager de San Fransischo à Berlin. Le site note qu’il y a une “chance extérieure” que les films atteignent leur date de sortie, mais a noté que les retards du processus de tournage le rendraient peu probable.

Les deux films sont produits par Warner Bros. et font partie intégrante de l’ardoise du studio pour l’année prochaine. Warner Bros. n’a pas fait de déclaration publique sur le report de ces délais pour le moment.