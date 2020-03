Les visages derrière le masque Green Goblin

Saviez-vous que le gobelin vert a été incarné par différents personnages de Spider-man? Nous vous disons qui a utilisé le manteau de l’un des plus grands méchants de notre héros Marvel préféré

Il y a un vieux dicton, “un héros est aussi bon que son méchant”, et les bandes dessinées prouvent vraiment à quel point ce dicton est vrai. Superman et Lex Luthor, Batman et Joker, Captain America et Red Skull. Les batailles entre ces personnages se distinguent comme certaines des plus grandes aventures jamais racontées dans l’histoire de la bande dessinée. On peut en dire autant de Spider-Man et du gobelin vert.

À l’origine, il n’était pas censé être le plus grand ennemi de Spider-Man, mais avec ses bombes de citrouille et son curseur, le gobelin vert est rapidement devenu l’un des méchants préférés des fans. Peu importe combien de fois il meurt, le plus grand adversaire de Spider-Man trouve toujours un moyen de revenir et de causer plus de problèmes au grimpeur. Une chose qui aide, c’est que plusieurs personnes ont assumé le manteau du gobelin vert. Certains ont posé une menace plus grande que d’autres, mais chacun a laissé sa marque dans la saga Spider-Man. Ce sont les personnages qui ont assumé ce rôle au cours de leur histoire.

Norman Osborn

Présenté comme un mystérieux nouveau méchant dans Amazing Spider-Man # 14, la véritable identité du premier gobelin vert ne serait pas révélée par 25 autres problèmes. Norman Osborn, le père de l’ami de Peter Parker, Harry Osborn, a créé un sérum qui lui a fourni une plus grande intelligence et des capacités physiques, mais l’a également rendu fou. Et, comme tout personnage fou dans une bande dessinée, Norman Osborn a fait un costume et est devenu un super-vilain.

Au fil des ans, Norman a fait que sa mission ruine la vie de Peter, allant jusqu’à tuer sa petite amie, Gwen Stacy. Non content de cela, Norman a également été le directeur de S.H.I.E.L.D., et à un moment donné, il a dirigé sa propre version tordue des Avengers, les Dark Avengers, en tant que Iron Patriot. enfin, Norman est revenu à ses anciennes habitudes, rejoignant le symbiote Carnage et devenant l’Elfe rouge.

Harry Osborn

Harry Osborn a souffert de problèmes de toxicomanie, ce qui a amené sa petite amie de l’époque, Mary Jane Watson, à le quitter. Peu de temps après, Harry a été témoin d’une bataille féroce entre Spider-Man et le gobelin vert qui s’est terminée avec la mort du méchant. C’est ici qu’Harry a appris que le gobelin vert était en fait son père. Harry blâma Spider-Man pour la mort de son père et jura de se venger. Cependant, la vengeance devrait attendre: Harry avait soudainement une entreprise familiale à gérer

Gérer l’entreprise était super pour Harry et il s’est avéré être quelque chose dans lequel il était plutôt bon. Tout allait bien pour Harry jusqu’à ce qu’il découvre que son meilleur ami, Peter Parker, était en fait Spider-Man. Enragé d’apprendre que son meilleur ami était l’homme qu’il blâmait pour la mort de son père, Harry explosa, prit le sérum du gobelin et enfila le costume de gobelin vert, décidant qu’il était temps pour Spider-Man de mourir.

Enfin, le plan de Harry n’a pas fonctionné et il a été arrêté. Le psychologue criminel, le Dr Bart Hamilton, a utilisé l’hypnose pour aider à guérir son passé. Au fil du temps, Harry a retrouvé certains de ses souvenirs, mais dans une torsion, il a essayé d’utiliser le personnage Green Goblin pour être un héros. Harry redevint méchant, mais ces jours-ci, il laisse la vie déguisée en d’autres.

Bart Hamilton

Le psychologue criminel, le Dr Bart Hamilton, n’avait pas raison lorsqu’il a accepté d’aider Harry Osborn. En plus d’utiliser l’hypnose pour supprimer les souvenirs d’Harry, Harry lui a également dit où se trouvait l’équipe de Green Goblin. En devenant le troisième gobelin vert, Hamilton prévoyait de s’emparer de la pègre de New York en tuant Spider-Man pour prouver aux autres patrons du crime qu’il était le meilleur.

Bien sûr, cela n’a pas fonctionné pour le Dr Hamilton. Tout d’abord, Silvervilla supervillain l’a empêché de tuer Spider-Man. Ensuite, un Harry Osborn en colère est apparu avec sa propre équipe Green Goblin, et les deux se sont battus. Hamilton a été tué par l’une de ses propres bombes lors de son combat avec Harry.

Phil Urich

Le neveu du journaliste Ben Urich, Phil, est devenu le gobelin vert quand il est tombé sur l’une des cachettes de Norman Osborn. Contrairement à Norman et Harry, Phil n’a pas utilisé le sérum de lutin. Au lieu de cela, il a obtenu sa super force et son agilité d’un masque modifié qui l’a surpris quand il l’a mis. Phil a assumé le manteau du gobelin vert, mais a choisi d’être un héros au lieu d’un méchant. Il a été contraint de prendre sa retraite après que son masque a été endommagé lors de son combat contre une sentinelle lors de l’événement Rampage.

Plus tard, Phil prendrait le manteau de Hobgoblin, mais cette fois en méchant. Phil a travaillé comme exécuteur pour Kingpin, tuant la mouche humaine pour avoir volé de l’argent au patron du crime. À la recherche de plus d’équipement pour son personnage de Hobgoblin, Phil a fait irruption dans l’une des cachettes de Norman Osborn, pour y trouver Norman. Avec la puissance supplémentaire de Symbiote Carnage, Osborn a arraché le cœur de Phil.

Le gobelin vert V

Après son retour de la mort, Norman Osborn voulait un moyen de faire croire au monde qu’il n’avait jamais été le gobelin vert. Avec l’aide du Dr Angst, Norman a construit Green Goblin V, une construction de type humain qui attaquerait les intérêts commerciaux et familiaux de Norman, faisant croire que Green Goblin voulait détruire le millionnaire injustement accusé.

Green Goblin V était entièrement dédié à Norman Osborn. Il considérait Harry comme un frère, bien que cela aurait été une nouveauté pour Harry, qui n’avait aucune idée que son père avait créé cette chose. Pour survivre, Green Goblin V avait besoin de doses régulières de sérum de lutin, et quand Norman Osborn a été pris dans un autre complot diabolique, le Construct a commencé à se détériorer pour finalement disparaître.

Partager

Article précédent

Des producteurs de Spider-man: un nouvel univers, vient Connected. Mode famille

Cinémascomique

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.