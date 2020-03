Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills Teddi Mellencamp donne naissance à un troisième bébé

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills» Teddi Mellencamp donne naissance à son troisième bébé. Teddi était ravie d’annoncer à ses fans que leur dernier venu dans la famille était arrivé en toute sécurité.

La star de Real Housewife of Beverly Hills a été très ouverte avec ses adeptes des médias sociaux sur la façon dont elle aimerait faire grandir sa famille et ajouter un autre enfant un jour. Le coach de responsabilité a reconnu qu’il serait difficile d’avoir un autre enfant naturellement, car elle a eu de nombreuses fausses couches avant leur fils, Cruz. La star a également évoqué son voyage à travers la FIV, qui a eu un impact sur son corps et a été un processus très difficile.

Connexes: RHONJ: Tout ce qui s’est passé lors de la réunion spéciale de la famille Giudice

Il y a de bonnes nouvelles dans le monde des Real Housewives puisque Mellencamp a accueilli le bébé numéro trois dans le monde la semaine dernière. Le couple a nommé leur fille, Dove Mellencamp Arroyave. Le doux paquet de joie pesait 6 livres. 8 0z., Mesurait 19,5 pouces de long et est née le 25 février. Au cours de plusieurs histoires Instagram, la star de télé-réalité a été vue chatouiller les pieds de sa fille nouveau-née tandis que “My Girl” des Temptations jouait en arrière-plan.

La mère de trois enfants de 38 ans avait un énorme sourire sur son visage alors qu’elle posait pour sa photo Instagram. Mellencamp et Arroyave ont publié la photo quelques heures seulement après la naissance et ont donné un aperçu de leur séjour à l’hôpital. La nouvelle mère avait l’air fatiguée mais heureuse alors qu’elle câlinait sa petite fille. On a vu son mari adoré attendre sur ses mains et ses pieds, lui demandant si elle avait reçu de la glace pilée ou des liquides clairs. Mellencamp a même plaisanté en disant qu’elle avait crié et «pleuré» lorsqu’elle avait reçu sa péridurale, mais qu’elle allait bien après. Même certains visages célèbres ont visité Mellencamp à l’hôpital. US Weekly a rapporté que Kyle Richards était l’un d’entre eux, affirmant qu’elle avait fondu en larmes lorsqu’elle avait rencontré Dove.

La vie semble maintenant terminée pour la famille de cinq personnes. Le couple heureux a déjà Slate qui a 7 ans et Cruz qui a 5 ans. Arroyave a également eu une fille d’une relation précédente, Isabella, qui a 11 ans. Mellencamp sera ensuite vue lors de la première de The Real Housewives of Beverly Hills plus tard dans l’année. Le natif de Californie resterait à l’écart de la plupart des drames qui se produisent entre Denise Richards et Brandi Glanville. Mais les fans savent que Mellencamp aime jouer le médiateur, alors peut-être qu’elle s’insérera dans leur dysfonctionnement. Les fans sont ravis de l’annonce heureuse du couple et ne souhaitent que le meilleur à leur famille grandissante.

Suivant: LeeAnne Locken quitte les vraies femmes au foyer de Dallas après 4 saisons: voici pourquoi

Source: US Weekly

Peter Weber le pire baccalauréat… ou un mauvais groupe de filles?