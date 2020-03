Les Wildcats sont-ils faits pour de bon à DC?

Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

Avant de sauter dans les choses, je voulais donner de l’éclat au grand Mark McKenna’s Kickstarter. Bien qu’il ne soit pas en ligne avant le 1er mars, retrouvez-le sur les réseaux sociaux et restez à l’écoute pour son projet Banana Tails. Comme il le dit…

J’ai créé Banana Tail à la fin des années 1990 avec mon cher vieux père décédé et il n’a jamais vu que son fils, moi, avait développé son idée en une série de livres pour enfants bien-aimée pour ceux qui le connaissaient. J’ai commencé à soumettre Banana Tail à des produits de base sur le marché du livre pour enfants comme Little Golden Books, Little, Brown et Simon & Schuster et j’ai été très près d’obtenir un contrat avec quelques-uns d’entre eux. C’était pour le moins révélateur, mais ces «quasi-accidents» m’ont aidé à réaliser que j’avais quelque chose de valable.

Si vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous trouverez un aperçu de 10 pages de Banana Tail et de Checkerboard Jungle dans lequel vous pourrez vous enfoncer. Vous serez en mesure de dire s’il s’agit d’un livre pour vous .. ou un enfant que vous connaissez pourrait l’apprécier! ~ Encore une fois .. Merci de votre recherche! ~ Https://www.kickstarter.com/projects/markinker/banana -tail-and-the-checkerboard-jungle? ref = creator_nav

C’est un super livre! Vérifiez-le!

Précédemment…

La semaine dernière, nous avons demandé Quelle est la prochaine étape pour DC Comics? . Voici ce que certains d’entre vous avaient à dire:

Wheeljack84: “Mon espoir est la fin de New 52 et Rebirth et le retour à pré-Flashpoint.”

Mike Riley: «J’ai entendu une rumeur selon laquelle si ce projet de génération 5 échouait, AT&T prévoyait de fermer complètement la ligne de bandes dessinées de DC. Je ne vois pas en quoi c’est une bonne idée, car je doute que l’écriture et la publication de bandes dessinées ne représentent qu’une fraction de ce qui est dépensé sur d’autres plateformes médiatiques. Aussi en tant que père d’un garçon de 3 ans, je ne veux vraiment pas qu’il grandisse sans savoir d’où proviennent beaucoup de ces icônes. »

The Stinger: «J’aime la prise de Grant Morrison, tout compte. J’ai entendu cela ailleurs, j’ai plusieurs échéances à la fois. Le bébé chauve-souris, peut-être Helena Wayne de l’année, peut avoir un titre en cours en même temps que Luke Fox en tant que Batman dans le futur et Bruce Wayne. Ensuite, tout le monde gagne à droite? “

deevo: «Je ne peux penser à rien de plus suicidaire dans les bandes dessinées que de jeter les plus grands personnages préférés des fans (y compris ceux qui figureront dans les GRANDS films) et de les remplacer. La 5G a déjà été jugée. Il s’appelait «Toute nouvelle Marvel différente» et la grande majorité de ces changements ne collaient PAS ou ne fonctionnaient pas. J’espère certainement que DC modifie ou corrige bien sûr ce problème maintenant que Didio est sorti. Arrêtez le retard de croissance et TROUVEZ DES TALENTS EXCITANTS. DITES JUSTE BONNES HISTOIRES !!! ”

duh: «L’une des raisons pour lesquelles je ne suis pas autant la bande dessinée de DC est la façon dont ils traitent les personnages hérités depuis environ 2005. Lorsque je suis entré dans la bande dessinée dans les années 90, Kyle Rayner était ma Green Lantern, Wally West était mon Flash, Connor Hawke était ma flèche verte. Ces personnages ont été acceptés par les fans dans leurs rôles (Wally et Kyle plus que Connor, je l’admets) et ces personnages ont ajouté de la diversité à la ligne (Connor est asiatique et Kyle est partiellement hispanique bien que ce soit rarement la référence), ce que je continue à me dire est important pour les bandes dessinées modernes. Mais au milieu des années 2000, ils ont commencé à ramener Hal, Barry et Oliver parce que c’est ce que les créateurs ont grandi en aimant et ces personnages ne se sentaient pas à leur place. Donc, même si Didio est resté en place, je pense que ce redémarrage durerait longtemps? Non, je ne. Et cela n’inclut même pas le fait qu’il existe des personnages hérités qui ont plus de sens à prendre le relais en tant que Batman (n’importe lequel des Robins) ou Flash que ceux qu’ils choisissent “

Al Lobama: «Ce fut définitivement un week-end intéressant pour aller dans les magasins de bandes dessinées. La plupart des gens à qui j’ai parlé prévoient déjà de supprimer les livres DC de leur liste de tirage une fois la génération cinq démarrée, et quelques propriétaires de magasins commencent déjà à paniquer. Et pouvez-vous leur en vouloir? DC Comics représente au moins un tiers de leurs ventes totales, et la plupart des magasins ont du mal à s’en sortir tels quels. Si DC cesse d’être, cela pourrait déclencher un effet domino où nous voyons de plus en plus de magasins de bandes dessinées fermer, et puisque la majorité des bandes dessinées sont vendues dans ces magasins, tout cela pourrait entraîner l’effondrement de l’industrie de la bande dessinée telle que nous la connaissons. . Personne ne veut que cela se produise, évidemment, mais comme Tony Stark l’a dit un jour dans The Illuminati, “je suis un futuriste.” ; )

Et même si Marvel voulait acheter DC, ce serait une violation de la loi antitrust actuelle et il n’y a aucun moyen que la vente soit autorisée. Si quoi que ce soit, AT&T vendrait ou louerait probablement les droits de publication des personnages à une plus petite entreprise comme Dark Horse ou IDW s’il en était ainsi.

Soit dit en passant, il est intéressant d’entendre Joe Quesada être l’homme le plus gros avec ses commentaires sur Dan Didio. J’avais toujours entendu dire que la raison pour laquelle Marvel et DC avaient cessé de faire des croisements intersociétés était parce que Didio refusait d’avoir quoi que ce soit à voir avec Marvel tant qu’ils employaient Quesada. »

Merci à tous ceux qui ont commenté! Trop de commentaires et de réponses à énumérer, vous devriez donc les consulter et vous amuser! Cette semaine, nous discutons…

Les Wildcats sont-ils faits pour de bon à DC?

Lorsque les Wildcats sont sortis en 1992, sous la direction de WildC.A.T.s: Covert Action Teams, c’était un livre avec un grand art, des personnages sympas et beaucoup de potentiel. Bien qu’il ait eu quelques histoires solides, je n’ai jamais pensé qu’il a atteint son plein potentiel pendant une longue période de temps. Pourtant, il était populaire sur plusieurs de ses… cinq… volumes.

Alors que Jim Lee essaie de sauver l’univers de la bande dessinée de DC, j’anticipais la version de Warren Ellis et Ramon Villalobos. Il s’avère que j’attendrai un peu plus longtemps. La série des Wildcats a été annulée selon Ellis, mais il y a une certaine confusion sur la raison. Dans un article de blog qui couvrait ses projets de bande dessinée annoncés, Ellis prétend que Villalobos “ne voulait pas le dessiner après tout” et ils n’ont pas pu trouver un remplaçant approprié pour la série.

L’histoire prend un tour semi-intéressant lorsque Villalobos a répondu à la version d’Ellis. “Permettez-moi de dire qu’à l’époque on m’a dit que ce projet n’avait pas été annulé”, a tweeté Villalobos. «J’étais en retard, je l’ai reconnu ici. J’étais déprimé et j’essayais de tout y mettre pour le rendre aussi bon que possible. Croyez-moi, j’ai payé un prix pour cela. ” “Dire que je ne voulais pas dessiner ce n’est certainement pas ce que j’ai relayé à mes éditeurs, Warren, ou à quiconque”, a poursuivi Villalobos. «Ce que j’ai pu y faire était l’un des travaux les plus fiers que j’aie jamais faits. Cela a juste pris beaucoup trop de temps. Je ne suis toujours pas sûr de l’état de cette situation, cela me donne une certaine clarté, je suppose. “

Si nous revenons à août 2019, Ellis avait «espoir qu’il sera résolu à une date ultérieure», et qu’il a transformé deux scripts, «des morceaux d’autres parties», «et un traitement complet et long pour six numéros …» n’était pas la plus réconfortante des déclarations, mais au moins le projet était à un moment donné d’aller de l’avant.

Le directeur de la création / éditeur de SOLE DC et co-créateur des Wildcats, M. Jim Lee, a tweeté à peu près à la même époque: “Une fois que nous aurons résolu les problèmes dans les horaires avec les artistes, nous lancerons à nouveau!”

Il semble que Wildstorm soit kaput et c’est dommage car il y avait des livres qui pourraient prospérer sur le marché d’aujourd’hui avec les bonnes équipes créatives. WildC.A.T.S, Stormwatch, Gen¹³, Wetworks, The Authority, Deathblow… nous ne pouvons que deviner ce qui aurait pu être.

Aviez-vous hâte de voir la série des Wildcats?

C’est tout le temps dont je dispose. Consultez nos critiques de bandes dessinées demain et à la semaine prochaine!