Les X-Men affrontent des ennemis monstrueux à Excalibur

Avis de spoiler pour Excalibur numéro 7, publié aux États-Unis par Tini Howard, Wilton Santos, Oren Junior, Erick Arciniega et Cory Petit

L’Excalibur original a commencé dans le sillage de la “Chute des mutants” par X-men en 1988, qui a vu la disparition apparente des X-Men. Composé de l’original Captain Brittany, Meggan, Nightcrawler, Shadowcat et Rachel Summers, le groupe a rassemblé sa propre galerie de méchants étranges mais effrayants. Cependant, l’un des premiers ennemis d’Excalibur, les Warwolves, s’est avéré avoir une utilisation secondaire étonnamment efficace, et maintenant la nouvelle itération de l’équipe doit les vaincre.

Loups de guerre

Les Warwolves sont apparus dans Excalibur: Special Edition No. 1, qui a préparé le terrain pour que l’équipe britannique Excalibur se forme pour leur première série. Les créatures sont un hybride de lupin / humanoïde, créé artificiellement par génie génétique par des scientifiques de Mojo. Ils ont une force inhérente et un ensemble de sens très développé, ce qui en fait des trackers inestimables, en particulier parce qu’ils ont la capacité de s’intégrer dans n’importe quel environnement. Ils peuvent également vider l’essence de la vie de leurs victimes. Cela leur permet de “skin” leurs cibles, en prenant leurs coquilles maintenant vides comme des corps à utiliser et à cacher. Ce groupe de créatures étonnamment intelligentes a été envoyé par Mojo pour tenter de capturer Rachel Summers, ayant échappé à leur dimension.

Lorsque les loups de guerre ont échoué dans leur mission, ils ont créé une tanière dans une station de métro et ont attendu leur temps. En utilisant leur intelligence et leurs capacités pour changer de forme, ils ont pu se frayer un chemin à travers la société humaine en grande partie non détecté, tout en essayant de localiser les mutants. Lorsqu’ils ont finalement été vaincus et capturés par Excalibur, cinq d’entre eux ont survécu. L’équipe ne savait pas quoi faire du groupe d’animaux, alors ils les ont donnés au zoo de Londres, où ils sont restés pendant des années. À l’insu des anciens membres d’Excalibur, ces créatures ont passé trop de temps en captivité. Cela a diminué une grande partie de l’intelligence supérieure des loups de guerre. Cela les a également rendus encore plus violents et animaliers qu’auparavant.

L’ÉMETTEUR

Apocalypse nécessite que le capitaine Britannia récupère les têtes des loups de guerre afin qu’elle puisse les utiliser dans ses expériences et créer avec eux une balise de guidage qui peut exister dans tous les royaumes. Parce qu’ils viennent d’une autre dimension et ont des sens hautement accordés, ils pourraient être utilisés pour localiser des objets et des personnes à travers les dimensions. Enfin, décidant de vaincre les créatures et de prendre leurs crânes, la version moderne d’Excalibur est surprise de les retrouver sous la garde de Cullen Bloodstone, qui défie l’équipe d’une chasse classique sur le terrain de son pays pour récupérer les loups de guerre.

À la fin du numéro, le groupe a trouvé et tué deux des créatures. Cependant, la chasse a également été un rappel clair de la dangerosité des loups de guerre s’ils se rapprochent trop de quelqu’un. L’un d’eux est presque capable de tendre une embuscade aux X-men, Gambito, mais le capitaine Britania le tue juste à temps. Trois autres restent au sol lorsque Cullen se retourne et commence à les suivre. Cela ne fera que chasser les loups de guerre plus perfides, surtout si l’un d’eux se met derrière les héros et apparaît.

Excalibur # 8 lance le 4 mars de Marvel Comics.

