Les X-Men démontrent pourquoi ils sont leurs pires ennemis

Les mauvaises décisions que les X-Men prennent peuvent conduire à un désastre pour toute la communauté mutante et aussi pour le reste des humains.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel X-Men numéro 8 de Jonathan Hickman, Mahmud Asrar, Sunny Gho et Clayton Cowles. L’un des gros problèmes de cette équipe de super-héros est que certains de ses membres sont enclins à agir de manière téméraire et sans réfléchir. La prise de décision hâtive d’un mutant met à nouveau toute l’équipe en difficulté. Wolfsbane, l’un des jeunes X-Men du Nouveaux mutants, apporte un artefact extraterrestre dont il ne sait rien des profondeurs de l’espace à Krakoa. Sans analyser ce que l’artefact pourrait être, elle a utilisé négligemment un Oeuf de couvain comme décoration.

Quand Nroo, un membre mutant voit l’œuf, panique instantanément et explique frénétiquement ce que c’est. Oeuf du Roi Brood, un objet pour lequel votre espèce est prête à partir en guerre. Comme il le dit Wolfsbane et les Nouveaux mutants, les extraterrestres peuvent sentir l’œuf d’une galaxie.

Comme si c’était un signe, un Navire de guerre Brood s’écrase sur l’île, renversant des centaines de créatures. Les nouveaux mutants et les autres X Men défendre l’île contre les étrangers, mais Jean gris pointe vers le chef d’équipe Cyclope qu’ils “vont perdre des gens” en raison des actions inhabituellement insouciantes de Wolfsbane.

L’invasion par Brood de Krakoa est une catastrophe qui aurait pu être facilement évitée.

Compte tenu de l’expérience acquise X Men dans la gestion des menaces de l’espace, Wolfsbane et les Nouveaux mutants Ils auraient dû savoir mieux que de transporter un objet non identifié de l’espace vers l’île, c’est quelque chose de peu recommandé pour sa survie en tant qu’espèce.

Cependant, ce n’est que le dernier d’une série d’événements similaires qui se sont produits depuis que les mutants ont établi leur nation à Krakoa.

Dans X-Men numéro 2, Cyclops, Cable et Rachel Summers rencontrent un étrange humanoïde avec lequel ils ne peuvent pas communiquer. Cable propose l’idée brillante de donner à la créature une grenade thermique comme un “cadeau” pour démontrer que le X Men ils viennent en paix. Cependant, la grenade explose au visage de la créature, provoquant une fois de plus un conflit qui aurait pu être évité.

Les jeunes membres de l’équipe ne sont pas les seuls à commettre de telles erreurs.

Magneto, l’un des membres les plus “sages” de l’équipe, a provoqué la Femme invisible des Fantastic Four, ce qui a conduit à sa déclaration que les X-Men ne sont plus des héros. Wolverine a récemment attaqué Omega Red lorsqu’il est apparu sur l’île blessé et a demandé une amnistie, bien qu’il ait fini par être un agent double. En outre, la décision du professeur x de rassembler la majorité des mutants du monde sur une seule île tout en adoptant une position agressive envers le reste du monde en Maison de X a généré un scepticisme compréhensible du reste de la Univers Marvel.

Tous ces incidents font X Men semblent inhabituellement irresponsables ces derniers temps. Même si la pensée rapide de certains anciens combattants s’est débarrassée du Oeuf de couvée, la folie du Nouveaux mutants il a encore apporté une bataille inutile à la porte de leur nation. Bien qu’il puisse encore y avoir des explications rationnelles à leur négligence, X Men Ils pourraient condamner l’avenir de l’espèce mutante s’ils ne commencent pas à agir avec plus de prudence.

