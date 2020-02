Les X-Men deviennent un culte barbare

Avertissement: SPOILERS for X-Men # 7

le X Men relancer a la race mutante pris dans un culte barbare. Toute la race des mutants s’est rassemblée sur l’île vivante de Krakoa, et les héros et les méchants tentent de construire une nouvelle communauté de mutants – cependant, il existe une méthode inquiétante utilisée pour ramener certains mutants.

La société krakoane s’articule autour de deux pôles. Premièrement, il y a les protocoles de résurrection, qui permettent à un groupe connu sous le nom des Cinq de mettre en synergie leurs pouvoirs afin de ressusciter les morts. Cela forme le cœur spirituel de Krakoa, car il permet la vie après la mort et signifie que les mutants n’ont plus à craindre la mort. Ensuite, il y a le Conseil silencieux, un groupe de douze mutants puissants et expérimentés qui servent de législateurs de l’île.

Un membre clé du Conseil tranquille est Apocalypse, qui se considère toujours comme le premier mutant. Il profite pleinement de sa position pour poursuivre son propre programme et a déjà conquis la dimension connue sous le nom d’Autre Monde au nom de la race mutante. Maintenant, cependant, il semble qu’il ajoute un nouvel élément inquiétant à la société krakoane; allumettes de gladiateur de style barbare.

Les mutants qui sont morts … mais qui ont continué à vivre

La race mutante fait face à un problème inquiétant. Au lendemain de l’événement “House of M” de 2005, Scarlet Witch a déclenché un sort qui a dépoussiéré 98% des mutants du monde. Leurs gènes X ont tout simplement été désactivés. Hickman a redéfini l’ampleur de cette situation – elle était censée toucher des millions de personnes, mais il a maintenant révélé qu’elle n’affectait “que” 986 420 personnes. Mais ce sont tous des ex-mutants, et – à quelques exceptions près – ils n’ont jamais retrouvé leurs pouvoirs. Comme Exodus l’explique dans X-Men # 7, “Elle a effacé les pouvoirs d’un million de mutants. Elle a transformé le mutant en homme … Elle a fait beaucoup moins d’entre nous.” Cependant, les X-Men ont appris que les Cinq peuvent ressusciter ces ex-mutants dans des corps avec des gènes X restaurés. La seule chose que ces ex-mutants doivent faire en premier est de mourir. Et cela pose d’énormes problèmes aux X-Men, car ils n’ont tout simplement pas les ressources pour gérer un million de résurrections à la fois. Le Conseil tranquille a décidé qu’il fallait créer un nouveau système, une structure contrôlant ces morts et ces résurrections. Ils sont venus avec Crucible.

Crucible est l’idée choquante d’Apocalypse

Apocalypse a soutenu que ces ex-mutants doivent prouver qu’ils sont dignes d’être restaurés. Ils le font lors d’un procès par combat, ramassant une épée et l’affrontant dans un match à mort. Le premier Crucible implique Melodie Guthrie, sœur de Cannonball et Husk, et le duel offre à Apocalypse l’occasion de présenter haut et fort son idéologie à toute la race mutante assemblée. “Vous pouvez vivre comme ça”, dit-il à Mélodie. “Comme un humain. C’est une sorte de vie. Il n’y a rien de mal à cela … Tout ce que tu as à faire est de cesser de fumer.” L’implication claire est qu’Apocalypse voit les humains comme faibles, ceux qui fuient les conflits plutôt que de rester debout. Pour être un mutant, Apocalypse enseigne à la foule, c’est pour toujours être en guerre.

L’histoire est d’autant plus effrayante que vous vous souvenez que les X-Men viennent juste d’ouvrir une passerelle vers l’espace Shi’ar, ce qui signifie que Cannonball – le frère de Melodie – a essentiellement traversé le portail et regardé sa sœur se faire tuer dans un combat rituel. Au crédit de Hickman, il présente plusieurs X-Men comme profondément mal à l’aise avec cette direction, et Wolverine refuse catégoriquement d’assister à la cérémonie du Crucible. Mais aucun des mutants ne s’y oppose suffisamment. Cyclops et Wolverine, deux des plus grands leaders des X-Men, sont plongés dans le doute mais s’en remettent toujours au Conseil tranquille. Nightcrawler pose des questions spirituelles, mais n’est pas en mesure de trouver de réponses, et sa voix n’était clairement pas suffisante pour éloigner le Conseil silencieux de Crucible.

La relance des X-Men a ébranlé toute la race mutante. Mais c’est de loin la variante la plus inquiétante à ce jour. Apocalypse a conçu un culte de la mort des gladiateurs dans la société krakoane, et il l’a utilisé comme une occasion de présenter une idéologie empoisonnée de la suprématie mutante. C’est au crédit de Hickman qu’il évite largement de montrer la foule qui regarde, ce qui signifie qu’il est impossible de dire s’ils applaudissent ou regardent sous le choc. Mais aucun d’entre eux n’est intervenu, aucun d’entre eux n’est intervenu, le voyant plutôt comme le choix de Melodie Guthrie et regardant tout de même. Pour les X-Men, il n’y a pas de retour du Creuset. Et il convient de se rappeler que ce n’est que le premier Creuset, et les X-Men en prévoient un million. Le Krakoan Dream est devenu beaucoup plus cauchemardesque.

