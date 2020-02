Les X-Men lèvent une armée … de morts-vivants mutants?

Le prochain événement Empyre de Marvel verra la X Men lever une armée de “morts-vivants mutants” contre une invasion de “plantes étrangères”. Le premier événement majeur de bande dessinée en 2020 verra les empires Kree et Skrull s’unir sous la direction du jeune vengeur nommé Hulkling, et lancer une invasion coordonnée de la Terre.

Cette fois-ci, l’invasion extraterrestre affectera le globe entier. En tant que tel, Marvel annonce progressivement une gamme de liens affectant presque tous leurs différents super-héros. Cela a naturellement conduit à la spéculation que les X-Men seraient également envahis, étant donné que toute la race mutante s’est maintenant réunie sur la nation mutante de Krakoa. Ils ont probablement la plus forte concentration de personnes sous tension par mile carré sur la planète. De plus, Charles Xavier a une histoire avec les Skrulls, ayant pris le parti des mutants Skrull dans un soulèvement à un moment donné, donc les extraterrestres se méfieront de lui donner une chance de riposter.

Marvel vient d’annoncer le lien officiel X-Men Empyre et c’est certainement une courbe. Voici le teaser complet:

C’EST DES PLANTES ÉTRANGÈRES VS DES ZOMBIES MUTANTS À EMPYRE: X-MEN

Ce sera une bataille si monumentale qu’il faudra toute l’équipe de rédaction des X-Men pour la représenter! Les visiteurs intergalactiques venant sur Terre lors de l’événement Marvel 2020 arriveront juste à temps pour affronter une armée de morts-vivants mutants en mai dans EMPYRE: X-MEN. Ne manquez pas l’étrange retour des X-Men à Genosha dans cette série imprévisible écrite par tous vos écrivains X-Men actuels préférés. Tout commence dans EMPYRE: X-MEN # 1 écrit par le chef de X Jonathan Hickman et écrivain d’Excalibur, Tini Howard, et se poursuit dans EMPYRE: X-MEN # 2 écrit par Gerry Duggan (Marauders), Benjamin Percy (X-Force , Wolverine) et Leah Williams, scénariste de la très attendue série X-Factor.

Il semble que, pour une raison inconnue, les X-Men retournent sur l’île de Genosha. Située au large de la côte sud-est de l’Afrique, au nord-ouest des Seychelles et au nord-est de Madagascar, Genosha a été la première nation mutante. Il est devenu le site de l’une des plus grandes tragédies de l’histoire des mutants lorsque des sentinelles voyous ont massacré la population de l’île de 16,5 millions d’habitants, un acte de génocide qui n’a laissé que 986 618 mutants en vie sur la planète. Les X-Men utilisent actuellement un mélange de technologie Cerebro et de super-pouvoirs pour ressusciter le mutant tombé, et ils ont pour objectif déclaré de ramener chaque mutant décédé. Mais, pour une raison quelconque, le retour des X-Men à Genosha les verra élever ce que Marvel appelle “une armée de morts-vivants mutants”. Il semble que quelque chose va mal tourner avec les protocoles de résurrection des X-Men – ce qui explique pourquoi Leah Williams est impliquée, étant donné que son prochain livre sur X-Factor se concentrera sur ces protocoles.

La référence aux “plantes exotiques” est tout aussi déroutante. Cela pourrait potentiellement faire référence à la Cotati, une race de plantes qui a presque disparu au cours de la saga Dark Phoenix, et qui a historiquement blâmé les X-Men, étant donné que Jean Gray est l’un de leurs principaux acteurs. Empyre présentera le Messie Céleste, le fils de Mantis et un mâle Cotati qui a été conçu lors de la saga “Celestial Madonna”. Il est possible que le Messie céleste recèle une mauvaise volonté envers le X Men, et ainsi que l’invasion devient beaucoup plus personnelle. En fin de compte, il ne faudra pas longtemps avant de le découvrir.

