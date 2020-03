Les X-Men ne peuvent pas battre cet ennemi redoutable

Aussi puissants que soient les X-Men, ils rencontrent toujours des êtres de l’univers auxquels ils ne peuvent pas faire face.

Marvel comics présente un aperçu exclusif de X-Men numéro 9, par Jonathan Hickman et Leinil Francis Yu. Dans le numéro précédent, nous avons pu voir comment la présence d’un Roi des œufs à Krakoa a déclenché une invasion de la mortelle La couvée, qui ne recule devant rien pour récupérer l’objet.

En réponse, les X-Men partent dans l’espace pour disposer correctement de l’Egg King. Marvel comics Maintenant, il a montré que des héros puissants ne peuvent pas faire face à cette menace et ne peuvent que s’en échapper.

Synopsis des bandes dessinées Marvel:

Les nouveaux mutants sont revenus de l’espace et ont causé des problèmes intergalactiques avec eux! La progéniture! Le Shi’ar! Les Starjammers! La garde impériale!

Qu’est-ce que The Brood?

Aussi connu comme El Nido ou La Prole, ils sont une race extraterrestre avec une apparence similaire aux gros insectes qui sont généralement apparus dans les histoires de la X Menmais Les Vengeurs ils les ont également affrontés.

Ces êtres fonctionnent comme des insectes ou des abeilles de type fourmi, où il y a une reine et les autres suivent leurs ordres pour le bien de la colonie. Ce qu’ils aiment, c’est envahir les planètes et saisir la technologie de leurs ennemis. Ils sont apparus pour la première fois dans la galaxie Shi’ar. Pour avancer dans l’Univers, ils utilisent d’énormes êtres appelés Acanti qui sont similaires aux baleines.

Par conséquent, le X Men ils avaient un œuf dans la nation mutante Krakoa est fou. Car cela signifie amener sur terre des êtres qui ne s’arrêtent à rien et sont très meurtriers. C’est donc une bonne idée d’envoyer l’œuf le plus loin possible et de ne pas mourir pendant le voyage. À quel point ce sera très excitant.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.