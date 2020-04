Les X-Men pourraient établir un NOUVEAU Sorcier Suprême

X-Men rejoignant l’univers cinématographique Marvel pourrait créer un nouveau sorcier suprême

Le docteur Strange n’est pas le premier sorcier suprême de l’univers cinématographique Marvel et n’est probablement pas le dernier. Bien qu’elle ait eu des étudiants au fil des ans, l’un d’eux est X-men Illyana Rasputin, également connu sous le nom de Magik, elle fera également ses débuts au cinéma dans un prochain film Marvel. Cela pourrait ouvrir la possibilité pour le couple de se réunir à un moment donné dans le futur.

Dans certaines chronologies, Magik des X-Men succède au Docteur Strange en tant que sorcier suprême. Bien que cela changerait sa relation avec le jeune mutant, cela pourrait avoir un sens pour l’UCM.



Dessins d’Anya Taylor-Joy et Maisie Williams en tant que Magik et Wolfsbane dans «X-Men: New Mutants»

Qui est Magik?

À l’âge de six ans, Illyana a été kidnappée et amenée aux États-Unis par le tueur psychopathe Arcade qui l’a utilisée, elle et d’autres otages, pour forcer les X-Men à combattre le docteur Doom. Elle a été secourue et renvoyée dans le manoir X. Peu après, elle a de nouveau été kidnappée, cette fois dans la dimension démoniaque des Limbes, par Belasco et S’ym, les dirigeants de cette dimension. Elle a été piégée là-bas, et une partie de son âme a été corrompue par Belasco, qui a tenté de récupérer son âme afin de l’utiliser comme clé pour sauver les anciens dieux pour gouverner la Terre.

Pour se libérer, Belasco avait besoin du “Beatriz Medallion”, avec cinq pierres de sang. Les pierres de sang seraient créées par l’âme corrompue d’Illyana. Elle a ensuite été sauvée et instruite en magie blanche par la version de cette dimension de Storm. Enfin, il s’est rebellé contre Belasco. Il a appris à manier la magie des Limbes grâce à la version de Kitty Pryde de cette dimension, connue sous le nom de Cat. Cat et Illyana ont tenté de prendre d’assaut la citadelle de Belasco et de le tuer. Ils ont été vaincus par Belasco, qui a transformé Cat en créature démoniaque. Avec Illyana à nouveau sous son contrôle, Belasco lui a enseigné l’art de la magie noire, espérant que cela continuerait à corrompre son âme. Cependant, Illyana, sous couverture, a comploté la défaite de Belasco et a continué à résister à la sombre influence de son âme. Avant d’enlever Illyana, Belasco a utilisé Storm et Cat comme voies d’accès possibles pour libérer les dieux antiques en manipulant leurs âmes. Ils ont tous deux rejeté leur magie avant que le processus ne soit terminé. Pour cette raison, Illyana a formé un lien mystique avec Storm et Cat, car elle était également utilisée de la même manière. Belasco a réussi à utiliser Illyana pour créer trois parties de la pierre de sang et il n’en a besoin que de deux autres pour restaurer les dieux antiques. Conscient de cela, Illyana a créé l’épée de l’âme (“l’épée de l’âme”) et Limbo a pris le relais en tant que nouveau souverain. Au cours de sa bataille contre Belasco, Illyana a développé par magie des cornes, des queues et des crocs. Elle a découvert que ces nouvelles fonctionnalités n’apparaissent que lorsqu’elle utilise le Soulsword. Après avoir remporté la bataille, il a banni Belasco des Limbes et a affirmé que S’ym était son serviteur.

Magik a également développé sa capacité mutante, lui donnant le pouvoir de créer des “disques de passage” qui peuvent se téléporter dans l’espace et le temps. Enfin, il est revenu dans le monde réel. Illyana était parmi les nouveaux mutants du professeur Xavier, où il a dû faire face à son côté démoniaque naissant, connu sous le nom de Darkchylde. Il a fini par être restauré à son âge d’origine dans le croisement “Hell” et est mort peu de temps après à cause du virus hérité.

Housse X-men extraordinaire

Illyana est finalement revenue grâce aux machinations de Belasco, qui a utilisé l’amulette Bloodstone d’Illyana pour la ressusciter en tant que Darkchylde. Lorsqu’une nouvelle classe de jeunes mutants s’est retrouvée dans les Limbes, Illyana en a profité pour retourner dans le monde réel avec eux. Malgré ses doutes, Illyana a été acceptée par les X-Men et est devenue un membre dévoué de l’équipe, même en rencontrant les New Mutants originaux. Lorsque ses pouvoirs ont été amplifiés après son exposition à la Phoenix Force lors de Avengers vs X-Men, il a fini par se tourner vers le docteur Strange pour obtenir de l’aide. Le couple est devenu un allié: le docteur Strange l’a appelée pour l’aider à vaincre le culte de la chasse magique d’Empirikul et a aidé Magik lors des extraordinaires X-Men.

Bien que Magik n’ait jamais complètement remplacé Doctor Strange dans l’univers central de Marvel, il y a des cas à travers le multivers Marvel où Illyana finit par être celui qui hérite du titre de sorcier surpremo après lui. Dans une réalité visitée par Excalibur, une Illyana cruelle et amère est devenue l’Enchanteresse suprême, utilisant ses pouvoirs démoniaques du patron du crime Kit Pryde. Dans d’autres, elle devient une étudiante dédiée au Docteur Strange, laissant les X-Men derrière pour atteindre un objectif plus élevé, comme dans What If? Magik

Magik en tant que sorcier suprême dans un What if? de merveille

Dans le récent Doctor Strange: The End, une suite directe de What If? Magik, l’un des plus grands regrets du docteur Strange, est de perdre Illyana. En utilisant la dernière énergie de sa vie pour restaurer la magie dans le monde, Strange ramène Illyana à la vie dans un avenir lointain. Il quitte l’école pour lui enseigner la magie, ainsi que le titre et les outils du sorcier suprême, pour diriger une toute nouvelle génération d’utilisateurs de magie.

Une version décalée dans le temps de Tempus rencontre même une future version possible de Marvel 2099, où Magik est devenue la sorcière suprême, bien qu’elle soit plus tard tuée lors d’une attaque.

Une version du personnage deviendra une partie importante de The New Mutants, ce qui pourrait retarder UCM. Si Illyana acquiert effectivement certains de ses aspects magiques, tels que l’épée de l’âme ou son armure, comme le suggère une bande-annonce de film publiée plus tôt cette année, il pourrait être facile de lier la jeune et puissante sorcière à Strange Doctor.. Avengers: Fin de partie Il a solidifié le concept d’héritage en tant que composant central de l’UCM, de nombreux héros mourant ou renonçant finalement à leurs rôles.

Beaucoup de ces héros ont même choisi des successeurs, tels que Falcon et Valkyrie, il serait donc logique que le docteur Strange soit à la recherche de toute figure puissante qui, à son tour, peut aider à protéger le monde même lorsqu’il est parti. Cela pourrait également être un contrepoint amusant au docteur Strange chevronné, un prodige magique avec suffisamment d’attitude pour suivre le caractère de Strange.