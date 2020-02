Les X-Men sont pourchassés par un jeune allié des Avengers

Hostilités entre X Men et les Vengeurs grandit et tout peut se terminer dans la bataille la plus épique de Univers Marvel.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel d’Excalibur numéro 7, par Tini Howard, Wilton Santos, Oren Junior, Erick Arciniega et Cory Petit. Apocalypse envoyer l’équipe en Angleterre pour obtenir les chefs de la Loups de guerre, car il pense qu’ils peuvent être utilisés pour créer un portail stable entre Autre monde et Krakoa. Heureusement, au lieu de rentrer chez eux au Mojoverse, les Warwolves sont restés au zoo de Londres depuis que l’équipe Excalibur d’origine les a vaincus lors de leur première aventure. Les X Men Ils se rendent à Londres pour découvrir que les Warwolves ont été vendus. Lors du piratage du smartphone d’un gardien de zoo, Pete Wisdom, Il détermine qu’un ancien contact en a. Ce qui s’avère être Pierre de sang Cullen, un ancien captif de Murderworld et allié de les Vengeurs.

Voici Cullen Bloodstone.

Fils du chasseur de monstres Ulysses Bloodstone et frère de Elsa Bloodstone. Alors que j’étais formé pour rester dans l’entreprise familiale quand j’étais enfant, Ulysse j’ammène à Cullen à une autre dimension, où il a passé une longue période de temps et s’est retrouvé avec d’étranges pouvoirs. Maintenant, il devient un monstre tentacule géant s’il ne porte pas son anneau Bloodstone, en raison d’un parasite mystique appelé Glartrox. Cullen a également une super force dans sa forme humaine et est un tireur exceptionnel.

Quand les fans de Marvel Ils l’ont rencontré, Cullen était membre de la Braddock Academy de Brian et Meggan Braddock, une école britannique pour jeunes super-héros. Pendant son séjour à Murderworld, il était un défenseur des solutions non violentes, mais cela n’a pas fonctionné. Dans l’arène, il forme plusieurs alliances avec ses camarades de classe pour assurer sa survie. Finalement, Apex Il prend le contrôle de Murderworld après la fuite d’Arcade, mais est ensuite tué par les autres survivants, mettant ainsi fin aux jeux.

Après être apparu dans Les vengeurs clandestinsCullen quitte la Braddock Academy pour poursuivre l’arcade et se termine à Bagalia, la maison des maîtres du mal du baron Helmut Zemo. Daimon Hellstrom est également avec Zemo, qui peut contrôler le Glartrox et enseigne à Cullen un certain contrôle sur lui, lui permettant de transformer seulement des parties de lui-même. Les autres survivants de Murderworld le trouvent là-bas et ils font tous face à Arcade et le tuent apparemment. Ils sont ensuite placés en garde à vue par le SHIELD, jusqu’à ce que Hellstorm les sépare. C’est la dernière fois que nous avons pu voir Cullen Bloodstone.

Maintenant, il deviendra un chasseur mutant.

Quand ils affrontent les X-Men à Excalibur, Cullen les informe qu’il a acheté les Warwolves pour les chasser sur sa propriété et les invite à se joindre à eux. À leur arrivée, il apparaît sur un cheval d’aspect étrange aux yeux rouge vif entouré d’une meute de chats sans poils au lieu des loups de guerre. En chasse, les X-Men abattent rapidement plusieurs animaux. Enragé par cela, Cullen décide de chasser les X-Men, libérant une partie de ses pouvoirs Glartrox.

