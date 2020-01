Les X-Men tuent la mort dans l’univers Marvel

La mort se meurt dans le Univers Marvel, et il s’avère que X Men Ils sont à blâmer. Mais … À quoi ressemblerait un monde sans mort?



SPOILERS attention de la bande dessinée Valkyrie: Jane Foster numéro 7. La relance de Jonathan Hickman a vu la X Men conquérir la mort, mais en fait, ils la tuent. Les mutants ont appris à combiner la technologie Cerveau avec cinq mutants qui utilisent leurs pouvoirs en synergie pour créer et accélérer la croissance des clones. Cela permet au X Men ressusciter systématiquement chaque mutant décédé. En termes philosophiques, ils créent dans un monde sans mort dans l’univers Marvel.

Dans le Univers Marvel, la mort est une force universelle qui s’est transformée en avatar cosmique. Sa relation amoureuse avec Thanos est très célèbre. La mort est une force de décomposition et de destruction et Reed Richards des Quatre Fantastiques, a suggéré que la mort est une partie naturelle de l’équilibre cosmique et, par conséquent, nécessaire et essentielle.

Mais le nombre récent de Valkyrie: Jane Foster Nous avons vu que la mort est en train de mourir, révélant un nouvel avatar cosmique: Mort de mort

Comme la nouvelle Valkyrie, Jane dirige une équipe de médecins de super-héros essayant de savoir ce qui se passe.

Jane Foster Il fait enfin face à la mort de la mort, et tout est expliqué. Il semble que la mort soit malade à cause de toutes les résurrections qui ont eu lieu dans le Univers Marvel, des résurrections qui se produisent maintenant à une échelle sans précédent. «Une porte verte s’ouvre», observe Death of Death, «et la mort n’a pas d’importance. Une nouvelle vie se développe dans une capsule, et la mort n’a aucun sens. » Le vert fait référence à la couleur de la nation mutante de Krakoa et à la gaine des récipients de confinement dans lesquels les clones de Krakoa se développent. Les X-Men tuent effectivement la mort.

Comme Valkyrie, Jane Foster il est placé dans une position sans précédent de prise de décision; La mort doit-elle rester une partie de l’univers? Elle est informée par sa propre expérience du cancer, et se rend compte qu’un univers sans mort ni pourriture, où les choses vivaient éternellement mais se reproduisaient encore, où les germes ne mouraient même pas … “La fin de la mort”, Jane réfléchit. “Je ne pense pas que ce soit la vie.” L’expérience de Jane lui permet correctement de deviner que, dans l’univers Marvel, un monde sans mort se transforme en cancer. Une de ces réalités alternatives a déjà été vue dans les bandes dessinées de Marvel, et loin d’être un lieu de paix, elle est devenue un cauchemar.

La mort survivra. Mais le nouveau statu quo peut-il perdurer? Maintenant, il est clair que ce que X Men il a des ramifications cosmiques au-delà de ce Charles Xavier J’aurais pu prévoir. L’univers est sur le point de se transformer en Cancervers, tout cela parce que X Men Ils ont développé leur technologie de résurrection. Les répercussions du nouveau rêve de Xavier se répandent partout, et il n’a absolument aucune idée de ce qu’il a mis en mouvement.

