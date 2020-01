L’étape originale de Marvel Volume 2

Panini Comics continue dans son empressement à retrouver en grand format les aventures originales de Conan le Barbare publiées par Marvel à partir des années 70. C’est au tour des chiffres qui passent de 27 à 51 USA en plus de l’adaptation de Dragon Hour.

Après la brillante scène dessinée par Barry Windsor Smith, Roy Thomas a reçu à bras ouverts le prochain graphiste qui devait prendre en charge les crayons de cimmerium, John Buscema. Sa contribution nous a laissé ce qui est peut-être l’image la plus emblématique du personnage, celle qui perdure dans la mémoire de ceux qui ont grandi en lisant ces bandes dessinées. Ce Conan, le barbare grossier, avec un regard meurtrier, de larges épaules et une démarche disgracieuse qui parcourait librement les royaumes de l’ère Hyboria, se faisant un nom selon ses exploits.

À ce stade de Conan le barbare, Thomas continue d’adapter des histoires de l’imagerie de Robert E. Howard, pour la plupart éphémères et à peine données pour un ou deux numéros avant d’être achevées. Beaucoup d’entre eux étaient destinés à Conan, mais d’autres sont apparus à l’origine pour différents personnages créés par l’auteur malheureux. Thomas les emmène dans son pays et convertit les histoires de Pyrrhas ou de Kull en histoires de ce qui est appelé à être le futur roi d’Aquilonie. Aussi, pendant une brève période, L. Sprague de Camp et Lin Carter ont eu l’approbation d’adapter les histoires qu’ils ont faites de Conan mais l’accord a été résilié laissant Roy improvisation pour terminer certaines histoires.

Robert E. Howard n’a achevé qu’un long roman de sa vie, connu sous le nom de Conan le Conquérant, qui reçoit également le surnom de Dragon Hour. Comme un coup de feu à l’énorme volume devant nous, est sa première adaptation à la bande dessinée, réalisée dans les spéciaux Giant-Size Conan 1 à 4 USA. Dessiné par Gil Kane d’une manière merveilleuse, nous avons un Conan qui est déjà roi d’Aquilonia et qui doit faire face à la conspiration qui vient de Nemedia voisin à côté du sorcier Xaltotum. Il devait se terminer quelque peu irrégulièrement dans les pages de The Wild Sword of Conan numéros 8 et 10 USA, concluant à l’encre noire et grise ce qui commençait en couleur, et avec John Buscema aux crayons. Une œuvre incontestablement indispensable pour bien comprendre l’histoire du Cimmerium

Parmi les merveilles cachées de ce volume, nous avons un numéro à fermeture automatique intitulé “The Curse of the Golden Skull”, inclus dans le numéro 37 de l’édition américaine. Son dessin est en charge du colossal Neal Adams, dont la ligne se marie parfaitement avec Conan, transformant cet épisode en quelque chose d’unique. Dommage qui ne prodiguait plus dans cette tête même s’il alternait avec le spectaculaire et toujours conforme Buscema. Dans cette aventure, Juma apparaît, un homme de couleur qui accompagne Conan face à un sorcier qui a obtenu de grands pouvoirs d’un squelette d’or mystique.

Nous sommes confrontés à un volume qui nous offre la possibilité d’entrer dans le temps de la colonisation de Conan comme une collection mensuelle, avant l’étape à long terme qui a raconté les aventures du protagoniste avec la reine des pirates de la Côte Noire, Belit, de dont nous profiterons dans les deux prochains volumes Omnibus atteignant la 100e édition de l’édition américaine. Des histoires agiles et fraîches ont émergé de l’imagination de son créateur mais doucement adaptées par un Roy Thomas qui était en pleine puissance, démontrant un amour particulier pour Conan le Barbare.

Synopsis officiel

Le deuxième volume de l’édition officielle d’un des grands classiques de Marvel! Conan est maintenant un mercenaire pour le royaume de guerre de Turán. L’ennemi parlera de ses compétences de combat légendaires, si l’un d’eux est vivant, mais l’intrigue du palais peut être dangereuse. Après tout, il n’est jamais sage de coucher avec la femme d’un sorcier.

MARVEL OMNIBUS Conan the Barbarian Review: The Original Marvel Stage Volume 2.

Sevré dans des jeux récréatifs jouant à Ghost N ‘Goblins et élevé sous le prisme de la bande dessinée nationale d’Ibañez, Escobar, Vazquez … et du classique Don Miki de Disney, sa vie a changé le jour où le numéro 45 Spider-Man est tombé entre ses mains du Comics Forum. Depuis lors, Marvel est entré dans sa vie pour ne jamais la quitter, tout comme les jeux vidéo l’ont fait. Amoureux des scènes mythiques de Claremont, Byrne, Miller, Stern ou Simonson, avoue sans honte que sa femme est coupable d’avoir accompli la quarantaine toujours encastrée dans des hobbies qui ne le quitteront jamais.