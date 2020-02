L’État contre Mandela et les autres commence une course d’une semaine débutant le 19 février au IFC Center – Blackfilm

L’ARTIFICATION apporte L’État contre Mandela et les autres, un documentaire de Nicolas Champeaux et Gilles Porte, dans les cinémas du pays en commençant par une course au IFC Center de New York, 30 ans après la libération de Nelson Mandela de prison. Le film emmène le public dans la salle d’audience pour le procès 1963-1964 qui a abouti à son emprisonnement, leur permettant d’entendre l’audio récemment restauré de la procédure judiciaire contre le défunt chef de l’ANC et ses huit codéfendeurs moins connus – des hommes qui ont hardiment tourné la table , mettant le système d’apartheid lui-même en jugement au risque de la peine de mort. Des illustrations incroyablement puissantes de OERD (Oerd van Cuijlenborg) donnent vie aux paroles enregistrées du juge et des accusés tout en braquant les projecteurs sur ceux qui étaient avec Madiba, mais ont été largement relégués dans l’ombre de l’histoire. Le film s’ouvre le 19 février pour une durée d’une semaine pendant le Mois de l’histoire des Noirs, suivie d’une expansion sur d’autres marchés par la suite.

Le film dépeint le drame du procès de Rivonia, du nom de la banlieue de Johannesburg où de nombreux dirigeants du Congrès national africain ont été arrêtés. Les réactions des défenseurs des codes alors en vie – Denis Goldberg, Ahmed Kathrada et Andrew Mlangeni – qui font partie de la coalition multiraciale des combattants de la liberté, leurs avocats, Winnie Mandela et d’autres proches sont capturés alors qu’ils entendent les fichiers audio du procès pour la première fois dans 50 ans. Le documentaire était le dernier film dans lequel Winnie Mandela est apparue avant son décès en 2018.

Après des projections réussies au Festival de Cannes, au Festival international du film documentaire d’Amsterdam (IDFA) et au Festival du film juif de New York, le film entre également dans l’histoire car il est sorti par l’un des rares distributeurs de films noirs du pays, ARTIFICATION d’Ezra Ezzard. La société de médias se concentre sur la création de parcours pour les histoires qui centrent les artistes et les personnes de couleur, créant un accès et une croissance – car le manque de diversité dans l’industrie cinématographique, devant et derrière la caméra, continue de dominer l’actualité.

«L’histoire de Mandela et des autres accusés, leur croyance en la justice et l’égalité pour tous, est un message qui, nous l’espérons, résonnera auprès du public et inspirera des personnes de tous horizons à affronter certains des graves problèmes qui affligent notre monde aujourd’hui», a déclaré Ezzard. , fondateur et PDG d’ARTIFICATION. «Nous sommes impatients de partager ce film avec des publics du pays entier et de susciter la conversation sur une nouvelle génération de dirigeants, ce moment historique comme exemple d’unité, d’espoir et de véritable réconciliation.»

Outre Mandela, Goldberg, Kathrada et Mlangeni, les accusés étaient Lionel Bernstein, Bob Hepple, James Kantor, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Elias Motsoaledi et Walter Sisulu. Huit ont été condamnés à perpétuité. Bernstein a été acquitté.

Mandela a été reconnu coupable et libéré après avoir purgé 27 ans de prison le 11 février 1990 à la suite d’une tempête de feu mondiale déclenchée contre l’apartheid et le gouvernement sud-africain. Il est ensuite devenu président de la nation africaine.

Le Centre IFC est situé au 323 Sixth Avenue, New York, NY 10014. Pour plus d’informations sur les horaires, veuillez visiter www.ifccenter.com ou appeler le 212-924-7771. Pour acheter des billets, visitez le site Web du Centre IFC.

