L’état de l’industrie de la bande dessinée au milieu de COVID-19

Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

Précédemment…

La semaine dernière, nous avons discuté de notre Réflexions sur les trois jokers. Voici ce que certains d’entre vous avaient à dire:

BillyBlaze: «En fait, je google toutes les quelques jours des nouvelles sur les Trois Jokers pour les 2 dernières années… enfin j’ai une date de sortie. Je suis prêt.”

Jacob York: “C’est le seul livre que j’attends depuis Rebirth. Je suis content. Haute espoirs. Aucune négativité pessimiste en moi pour celui-ci. “

El Atomico: «J’ai adoré The Killing Joke et j’ai vu hier une sorte d’anniversaire à Target. quelqu’un l’a-t-il ramassé?

Jeremiah Ashcroft: «Donc, cela a été laissé entendre il y a des années juste avant la renaissance et il a fallu si longtemps pour arriver. Ils ont également dit “C’est canon si vous voulez que ce soit.” ce qui signifie pour moi qu’ils refusent de faire de ce qu’ils inventent une partie définitive du personnage du Joker. »

Merci à tous ceux qui ont commenté! Trop de commentaires et de réponses à énumérer, vous devriez donc les consulter et vous amuser! Cette semaine, nous discutons…

L’état de l’industrie de la bande dessinée

Nous vivons une époque sans précédent. Peu d’industries ont évité d’être touchées alors que les entreprises se démènent pour donner un sens à cette nouvelle réalité dans laquelle nous nous trouvons.

Le monde de la bande dessinée n’est pas différent. Suite aux informations selon lesquelles les entrepôts du distributeur Diamond Comics ne recevraient plus de nouveaux produits des imprimantes pour distribution à partir d’avril, le fondateur de Diamond, Steve Geppi, a publié une déclaration officielle. La déclaration complète se lit comme suit:

EFFETS DES CORONAVIRUS SUR LA DISTRIBUTION

Comme chacun le sait, le monde est confronté à des défis toujours croissants liés à la pandémie de COVID-19. Ses effets sur les bandes dessinées et les objets de collection et les jeux de table se sont fait sentir partout. Des milliers de détaillants nous apprennent qu’ils ne peuvent plus servir leurs clients comme ils l’ont fait par le passé, beaucoup d’entre eux étant contraints de fermer par une action du gouvernement ou d’avoir recours à la livraison en personne ou en bordure de rue. Même ceux qui sont encore ouverts voient la circulation piétonne réduite dans la plupart des cas, une situation qui semble empirer avec le temps.

Nos partenaires d’édition sont également confrontés à de nombreux problèmes dans leur chaîne d’approvisionnement, travaillant avec des créateurs, des imprimeurs et une incertitude croissante en ce qui concerne la production et la livraison de produits à distribuer. Nos réseaux de fret subissent la pression et connaissent déjà des retards, tandis que nos centres de distribution à New York, en Californie et en Pennsylvanie ont tous été fermés à la fin de la semaine dernière. Notre propre bureau à domicile dans le Maryland a institué une politique de travail à domicile, et les experts disent que nous pouvons nous attendre à de nouvelles fermetures. Par conséquent, ma seule conclusion logique est de cesser la distribution de nouveaux produits hebdomadaires jusqu’à ce que les progrès réalisés pour endiguer la propagation de cette maladie soient plus clairs.

EFFETS SUR LES DISTRIBUTEURS DIAMOND COMIC

Les produits distribués par Diamond et dont la date de mise en vente est le 1er avril ou plus tard ne seront pas expédiés aux détaillants jusqu’à nouvel ordre. Pour le moment, cependant, nous avons été en mesure d’élaborer des procédures avec nos équipes au centre de distribution d’Olive Branch, MS pour continuer en toute sécurité l’exécution des commandes directes de navires pour les détaillants qui sont en mesure de recevoir de nouveaux produits et en ont besoin pour entretenir leur les clients. Il est peu probable que les commandes soient exécutées le jour même où elles sont passées, et ces plans sont susceptibles de changer si, à un moment donné, nous ne pensons plus pouvoir protéger nos équipes tout en exécutant les commandes.

Les produits distribués par Diamond UK et dont la date de mise en vente est le 25 mars ou plus tard ne seront pas expédiés aux détaillants jusqu’à nouvel ordre. D’autres mises à jour concernant les commandes et autres informations spécifiques à Diamond UK seront communiquées directement à leurs clients au fur et à mesure que les informations seront disponibles.

EFFETS SUR LES DISTRIBUTEURS DE JEUX D’ALLIANCE

Le produit distribué par Alliance est expédié depuis nos entrepôts de Fort Wayne, IN et Austin, TX. Les deux clôtureront en fin de journée le mardi 24 mars, dans l’intérêt de la sécurité des employés et pour se conformer aux directives des gouvernements locaux. Toute commande non expédiée à cette date ne sera pas traitée jusqu’à nouvel ordre. Votre équipe commerciale dédiée travaillera toujours à distance et vous aidera avec toutes les commandes que vous souhaitez passer aujourd’hui ou les questions que vous pourriez avoir.

NOTRE VOIE PARTAGÉE

Avec ces changements dans notre stratégie de distribution, nous travaillerons avec nos partenaires éditeurs pour développer des programmes qui aborderont les produits déjà en cours de développement et ce qui se passera lorsque nous reprendrons la distribution. Nous savons que pendant cette période, vous ferez face à de nombreux défis, et nous dirigerons nos énergies vers les relever, plutôt que de lutter sur des fronts de plus en plus nombreux pour sortir le produit.

Pour les détaillants qui restent ouverts sous diverses formes, je vous encourage à laisser libre cours à votre créativité. Pour le moment, vous pourrez reconstituer vos vivaces de Diamond et / ou Alliance, mais vous devez également vous souvenir du stock que vous avez déjà dans vos magasins. Si vos portes restent ouvertes, il est probable que vous aurez des clients qui continueront de chercher à se détourner des événements du monde. Des ventes spéciales, des promotions et même eBay peuvent vous aider à rapporter de l’argent pendant cette période difficile. Le produit pour lequel vous avez déjà payé pourrait bien contenir certaines de vos réponses. Il y a eu de nombreuses suggestions solides sur la façon d’aider nos détaillants, et nous réunirons bon nombre d’entre elles dans les communications futures.

Outre les besoins les plus immédiats du secteur, nous avons été et continuerons de regarder vers l’avenir, lorsque nous verrons des magasins rouvrir, ramener le personnel à bord et attirer des clients. Nous examinons des questions telles que la dette accumulée en raison de cette crise, ce que la réduction des commandes signifie pour vos niveaux de remise et la disponibilité du crédit pour aider les magasins pendant et après cette période difficile. Nous n’avons pas toutes ces réponses aujourd’hui, mais nous comprenons les nombreux problèmes auxquels vous êtes confrontés et nous sommes impatients de les aborder en tant que partenaires qui s’intéressent tous à la santé à long terme de l’industrie que nous aimons tant.

Comme je l’ai mentionné dans ma dernière mise à jour, cette industrie a été l’une des plus grandes joies de ma vie, de mes jours en tant que collectionneur à un détaillant jusqu’à aujourd’hui. Mon équipe de direction et moi-même avons pris ces décisions en sachant très bien l’effet qu’elles auront sur vous tous, ainsi que sur nos partenaires de publication et les membres de notre équipe à travers le monde. Au bout du compte, la sûreté et la sécurité de nos équipes et de la vôtre, ainsi que des nombreux clients que nous servons tous, est primordiale. Je vous remercie encore une fois pour votre patience et votre soutien continus.

Je vous remercie,

Steve Geppi

Président-directeur général, Geppi Family Enterprises

Alors voilà. C’était lourd à accepter et quand vous pensez aux magasins de bandes dessinées qui seront forcés de fermer par cette pandémie, cela le rend d’autant plus triste.

De l’autre côté de tout cela, il y a beaucoup d’inconnues. L’industrie de la bande dessinée a survécu à de nombreux obstacles dans le passé, mais cette fois, elle semble différente. Cette fois, on se sent comme l’un des multisegments qui promet de tout changer. Et pas dans le bon sens.

Si vous fréquentez une librairie de bandes dessinées près de chez vous et que vous le pouvez, assurez-vous de les soutenir de toutes les manières possibles. Utilisez la section des commentaires ci-dessous pour passer le mot.

Soutenez votre artiste, écrivain, encreur, équipes créatives préférées. Rendez-vous et trouvez des webcomics pour vous divertir.

Et par tous les moyens, soyez en sécurité là-bas.

C’est tout le temps dont je dispose. Consultez nos critiques de bandes dessinées demain et à la semaine prochaine!