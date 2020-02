Letitia Wright et Tamara Lawrance joueront dans une histoire vraie “Les jumeaux silencieux” – Blackfilm

Deadline rapporte que Black Panther et Avengers: Infinity War star Letitia Wright est prêt à lancer Agnieszka Smoczynska‘S (Fugue) débuts en anglais Les jumeaux silencieux.

Wright jouera aux côtés de l’actrice britannique montante Tamara Lawrance (The Long Song) dans le film produit par Kindred Spirit’s Anita Gou (The Farewell), 42’s (Ironbark) Ben Pugh et Joshua Horsfieldet Madant Klaudia Smieja-Rostworowska (High Life).

Andrea Seigel(Laggies) est basé sur le livre bien reçu The Silent Twins du journaliste d’investigation Marjorie Wallace. L’histoire vraie effrayante suit des sœurs jumelles qui étaient entièrement silencieuses, ne communiquant entre elles que dans une langue privée. Ils sont devenus obsédés par l’écriture de fiction, de garçons et de crime à l’adolescence, mais leur lien intense s’est finalement transformé en quelque chose de plus dangereux.

Le drame, qui doit tourner en avril, est financé par Kindred Spirit et cofinancé par le Polish Film Institute et modérateur Inwestycje. 30WEST a organisé le financement et co-répète les droits américains aux côtés d’ICM Partners et d’UTA Independent. Protagonist reprend ses ventes internationales.

Les producteurs exécutifs incluent Wright; Ewa Puszczyńska (Ida); Katie Anderson, Jake Carter et Trevor Groth de 30WEST; Alicia Van Couvering; Andrea Seigel; Charlie Morrison et Marjorie Wallace.

Wright a été nominée pour un Emmy pour son rôle dans Miroir noir et l’an dernier a remporté le prix Rising Star de la BAFTA. Ensuite, elle a des studios du 20e siècle » Mort sur le Nil et est le premier rôle féminin dans la prochaine série dramatique de Steve McQueen Petite hache.

L’actrice de scène Lawrance a joué dans Rupert Goold’s Le roi Charles III pour BBC2, Miss juilletet dans Heyday The Long Song. À venir, elle a une fonctionnalité Corvidae avec Jack Lowden et McQueen Petite hache.

Smoczynska a remporté le prix spécial du jury de Sundance pour ses débuts au cinéma polonais Le leurre. Son deuxième long métrage, Fugue (Fuga), projeté à Cannes.