L’événement du Mobile World Congress a été annulé, de grandes révélations retardées

Le 2020 MWC a été officiellement annulée, après des jours de rumeurs et de démissions d’entreprises. Les responsables de la GSMA se sont rencontrés pour discuter de la possibilité d’annuler l’événement Mobile World Congress, qui devait se tenir à Barcelone du 23 au 27 février. Les discussions sur l’annulation ont eu lieu après le retrait de quelques grandes parties telles que Cisco, Sprint et Facebook. La propagation continue du coronavirus mortel est ce qui a incité ces entreprises de télécommunications, entre autres, à éviter l’événement désormais annulé.

Dans une déclaration faite mercredi après-midi, le PDG de la GSMA (Global System for Mobile Communication) a déclaré: “Compte tenu de l’environnement sûr et sain de Barcelone et du pays hôte aujourd’hui, la GSMA a annulé le MWC Barcelona 2020 en raison de l’inquiétude mondiale concernant la une épidémie de coronavirus, des problèmes de voyage et d’autres circonstances, empêchent la GSMA d’organiser l’événement. “

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: les téléphones BlackBerry peuvent être morts (pour de vrai cette fois)

À ce stade, le coronavirus a tué plus d’un millier de personnes, et au moins une personne a été infectée dans 25 pays à travers le monde. Avant l’annulation officielle, la GSMA avait suggéré des conseils de sécurité, notamment de ne pas se serrer la main et de s’engager à intensifier les efforts de nettoyage et de désinfection. Ils ont également interdit aux participants venant du Hubei et exigé que les personnes qui s’étaient récemment rendues en Chine prouvent qu’elles étaient hors du pays depuis plus de deux semaines.

Aller de l’avant sans le MWC

Le Mobile World Congress est un événement annuel qui se déroule depuis 1987 et qui se tient à Barcelone depuis 2006. Organisé par la GSMA, l’événement a réuni 109 500 participants l’année dernière et présente généralement certaines des plus grandes révélations de produits dans le domaine. Lors de la conférence de 2019, nous avons vu le téléphone pliable Huawei P30 ainsi que de nouveaux produits phares de LG, Nokia et Honor. Les annonces non téléphoniques comprenaient de nouveaux écouteurs de Lenovo, un concentrateur 5G de HTC et HoloLens 2 de Microsoft.

Même avec la liste croissante des retraits avant l’annulation de l’événement, Samsung et Huawei étaient toujours attachés à l’événement, avec une présence moindre que la normale. Toutes les révélations prévues de téléphones et d’autres matériels devront être repoussées, ce qui pourrait être préjudiciable à certains qui ont besoin de l’exposition plus que d’autres. Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonces officielles sur ce qui devait être révélé, de nombreuses annonces de nouveaux téléphones 5G étaient prévues, le service ayant décollé récemment.

Dans la déclaration d’annulation de la GSMA, ils n’ont mentionné aucun plan de reprogrammation, au lieu de cela, en attendant 2021. Deux événements MWC supplémentaires en dehors de Barcelone sont prévus pour plus tard dans l’année, que nous devrons voir si les entreprises sont assez patients pour. MWC à Shanghai, en Chine, est prévue du 30 juin au 2 juillet, et une autre à Los Angeles, en Californie, en octobre.

Suivant: Les portes dérobées de la sécurité du Huawei 5G confirmées, selon une agence du gouvernement américain

Source: GSMA

Le costume de Batman de Robert Pattinson dévoilé dans une vidéo de combinaison officielle

A propos de l’auteur

Trois choses que j’aime dans la vie: les sports, les pâtes et les biographies courtes

En savoir plus sur Dallin Duffy