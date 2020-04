Levier Revival commandé sur IMDb TV

Le drame policier très apprécié de TNT, Leverage, fait son retour sur un nouveau réseau en IMDb TV. Deadline rapporte que le service de streaming IMDb, qui a récemment déménagé sous l’égide d’Amazon Studios, fait du renouveau sa première grande série originale. La nouvelle série recevra une première saison de 13 épisodes et verra une nouvelle avance dans Noah Wyle, qui dirigera deux des épisodes.

Wyle sera rejoint par quatre acteurs originaux de Beth Riesgraf, Gina Bellman et Christian Kane. Ils reprendront leurs rôles de Parker, Sophie Devereaux et Eliot Spencer en statut régulier de série. Aldis Hodge reprendra son rôle d’Alec Hardison de façon récurrente. Timothy Hutton, qui a joué le rôle principal de Nathan Ford, ne reviendra pas.

L’effet de levier a fonctionné pendant cinq saisons sur TNT de 2008 à 2012 et s’est concentré sur une équipe de cinq personnes qui utilisent leurs compétences pour lutter contre les injustices des entreprises et du gouvernement infligées aux citoyens ordinaires. La série est populaire sur IMDb TV depuis le lancement du service en juillet dernier. IMDb TV est disponible en tant que chaîne gratuite dans Amazon Prime Video et une application sur Fire TV.

«Depuis le jour où elle a été annulée, j’ai très envie de retourner dans le monde de l’effet de levier. Le spectacle, les personnages, les acteurs et les personnes qui l’ont fait tiennent tous une place très spéciale dans mon cœur », a déclaré le premier EP Dean Devlin, qui sera de retour aux côtés des créateurs John Rogers et Chris Downey. «Notre nouvelle série avec Amazon Studios et IMDb TV est une réinvention de la prémisse d’origine. Alors que Leverage était centré sur une croisade pour venger la mort d’un enfant, cette série est propulsée en avant comme une histoire de rachat de méfaits qui doivent être réparés. Je ne pourrais pas être plus excité et excité à l’idée de retourner dans le monde de Hitter, Hacker, Grifter, Thief !! ”