Lex Scott Davis et Shamier Anderson se joignent à «Beaucoup de rien» de Mo McRae – Blackfilm

La date limite indique que Lex Scott Davis et Shamier Anderson ont été ajoutés au casting de Beaucoup de rien, joindre Y’lan Noel, qui a co-vedette Davis dans La première purge, aussi bien que Cléopâtre Coleman (Le dernier homme sur Terre). Mo McRae est à la barre en tant que metteur en scène pour la première fois avec un candidat aux Emmy et aux Golden Globe David Oyelowo à bord en tant que producteur exécutif.

L’intrigue, écrite par McRae et Sarah Kelly Kaplan, suit un couple marié vivant dans une banlieue de Los Angeles qui est obligé de prendre des mesures dangereuses lorsqu’ils découvrent que leur voisin est le policier qui vient d’assassiner un automobiliste non armé.

Davis jouera Candy, la fiancée enceinte de Jamal, jouée par Anderson. Davis et Anderson ont également été castés dans le drame des droits civiques de Barry Alexander Brown, Fils du Sud, qui a Spike Lee, Collaborateur de longue date de Brown, en tant que producteur exécutif.

Inny Clemons, McRae et Jason Tamasco de Bad Idea produisent la photo avec Oyelowo, Kim Hodgert, et Zak Kristofek en tant que producteurs exécutifs.

Davis a récemment joué dans le pilote ABC Rebel, incarnant la fille de Katey Sagal, et sera ensuite vu dans la série de comédie Quibi de Peter Farrelly, Le maintenant, et en face Jason Momoa dans le film Netflix, Gentille fille.

Les crédits récents d’Anderson incluent Drake Doremus Fin, débuts et la troisième saison d’Amazon Goliath. Le prochain thriller de science-fiction de Netflix Éveillé, Joe Penna Stowaway, avec Anna Kendrick et Toni Colette, et la série d’anthologie en six parties d’AMC Pour la vie.