L’exorciste: différences dans la coupe du directeur étendu

En 2000, L’Exorciste a reçu une coupe du réalisateur prolongée, à l’époque appelée The Version You’ve Never Seen, et voici ce que cela change. L’histoire de l’horreur regorge de films classiques qui ont pris des années à se propager, tels que The Shining, The Thing et Wes Craven’s New Nightmare. L’Exorciste, cependant, ne faisait pas partie de ces films. Écrasement critique et commercial, le film du réalisateur William Friedkin est même devenu le rare effort d’horreur pour réussir aux Oscars, remportant dix nominations et remportant deux prix.

Depuis sa sortie en 1973, The Exorcist a été presque universellement considéré comme l’un des plus grands films d’horreur jamais réalisés, et peut-être le film le plus effrayant jamais sorti. Cela a naturellement conduit à une certaine réaction de battage médiatique de la part des générations suivantes de fans d’horreur, mais pour la plupart, The Exorcist est tout aussi bien considéré maintenant qu’il y a près de 50 ans. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que Warner Bros ait finalement décidé de remettre The Exorcist dans les salles de cinéma, donnant aux jeunes téléspectateurs une chance de vivre le film comme il était censé être vu.

Cela s’est produit en 2000, lorsque The Exorcist a été restauré et publié dans une nouvelle coupe, surnommée La version que vous n’avez jamais vue dans le marketing contemporain. Ajoutant 10 minutes complètes à la durée de fonctionnement, cette coupe est depuis connue sous le nom de coupe du réalisateur étendu de Friedkin, car il a supervisé sa création. De nombreux aspects du film sont modifiés et / ou développés dans la coupe étendue de The Exorcist, et voici un aperçu.

Pour commencer, de nombreuses petites modifications ont été apportées tout au long de la coupe du réalisateur étendu de The Exorcist. Ceux-ci incluent de nouveaux indices musicaux et effets sonores, de nouveaux effets CGI, y compris des visages de démons insérés de manière subliminale, des lignes de dialogue ajoutées ou modifiées, etc. En ce qui concerne les plus grandes différences entre la coupe théâtrale et la coupe du réalisateur, la première se présente sous la forme d’une ouverture différente, avec des plans de la maison MacNeil à Georgetown et une statue de la Vierge Marie entre le logo Warner Bros. et le générique d’ouverture.

À environ une demi-heure, une toute nouvelle séquence voit Regan MacNeil chez le médecin testé de différentes manières pour essayer de déterminer ce qui ne va pas avec elle, dont plusieurs qui semblent assez douloureuses. Le médecin a dit plus tard à Chris que sa fille avait dit des choses très inhabituelles et inappropriées lors de la visite, ce qu’elle est assez surprise ici. Avec son changement de comportement maintenant établi plus tôt, le morceau de Regan parlant normalement avec les invités à la fête de sa mère de la coupe théâtrale a été supprimé. Le plus grand ajout à la coupe du réalisateur étendu de The Exorcist est peut-être la tristement célèbre scène de la marche de l’araignée, dans laquelle Regan possédée descend les escaliers en arrière sur ses mains et crache du sang vers la caméra. Cette scène était disponible en tant que matériel supprimé inachevé sur les versions précédentes de vidéos personnelles, mais a été terminée et restaurée à l’aide de CGI pour cette nouvelle coupe.

Plus tard, de nouvelles scènes montrent le père Karras écoutant l’enregistrement d’une conversation entre Regan et Chris, Sharon essayant de bloquer les bruits démoniaques de Regan avec des bouchons d’oreille, et Chris offrant au père Merrin une tasse de thé avec de l’alcool qui fait allusion à son échec santé. D’autres éléments supplémentaires voient Merrin demander à Chris quel est le deuxième prénom de Regan, et les deux prêtres expliquent pourquoi un démon a choisi de posséder un enfant aussi innocent. L’autre différence majeure vient à la fin, ce qui rend L’ExorcisteLa conclusion est beaucoup plus optimiste. Lorsque Regan remet la médaille du père Karras au père Dyer, il la lui rend, lui disant de la garder. Ils se disent ensuite au revoir. Puis, une nouvelle scène voit le début d’une amitié entre Dyer et le lieutenant Kinderman, qui partent déjeuner ensemble. Cette amitié figurerait dans l’intrigue de The Exorcist 3.

