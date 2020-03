L’explication multivers surnaturelle est une retcon de la saison 14

Comment fonctionne la configuration multivers dans le monde de Surnaturel? La vie de Sam et Dean Winchester a rarement été simple, exposée aux méchants paranormaux du monde dès son plus jeune âge et élevée par leur père pour chasser les vampires, les loups-garous et les wendigos à travers les États-Unis. Avec chaque saison qui passe de Supernatural, les frères Winchester ont poursuivi une carrière plus grande et plus puissante, des anges et des démons à Lucifer et à Dieu lui-même. La réalité de Sam et Dean a ensuite été encore plus bouleversée dans la saison 12 lorsque le concept de mondes parallèles a été officiellement introduit dans la série canon.

Depuis lors, les frères Winchester se sont opposés à Dieu et ont beaucoup appris sur les intentions ignobles de leur créateur. Toujours le conteur, Dieu vise à ce que Sam et Dean se battent à mort dans une bataille biblique pour les âges, mettant ainsi fin à son magnum opus. Dans la poursuite de ce rêve, Dieu a commencé à montrer aux Winchesters des visions de leur combat; celui où Dean perd la raison à cause de la marque de Caïn, celui où Sam est submergé par ses pouvoirs psychiques, etc. Dieu avait déjà dit aux frères que ces visions étaient des reproductions d’autres mondes qu’il avait créés. Une pléthore de mondes alternatifs avec des Sams et des Doyens alternatifs où Dieu avait atteint son but ultime.

Dans la dernière offre de Supernatural, “Galaxy Brain”, Dieu introduit un nouveau segment de la série qu’il appelle avec amour “le temps du monologue”. Chuck s’assoit devant un détaillant stupéfait et décrit l’ensemble de sa conception pour le multivers, et la nature de sa création n’est pas nécessairement ce à quoi vous vous attendez. La plupart des histoires avec un multivers partent de la théorie selon laquelle différents univers existent simultanément dans le cadre d’un tissu plus vaste, le récit se déroulant généralement principalement dans un seul de ces mondes. Pour le public, ce serait l’univers “principal”, mais d’un point de vue dans l’histoire, chaque réalité différente a généralement une position égale. Dieu a maintenant confirmé que ce n’est pas le cas dans Supernatural.

Au cours de son discours à Radio Shed, Dieu confirme que le monde surnaturel a été en grande partie installé à l’intérieur était le tout premier endroit qu’il a créé et, en fait, le monde principal d’un point de vue narratif et fictif. Dieu décrit ses autres mondes comme des «sous-intrigues» et des «retombées ratées» qui relèguent des endroits comme le monde de l’Apocalypse en termes d’importance. Plus important encore, cette révélation confirme également que «notre» Sam et Dean sont les «vrais» Sam et Dean. Les versions qui se sont déjà tuées dans d’autres univers n’étaient pas les modèles originaux, en ce qui concerne Dieu, et les fans de Winchesters Supernatural sont familiers sont en fait les articles authentiques. Cependant, cela signifie que le Bobby et Charlie actuellement en vie dans Supernatural ne sont pas les vrais Bobby et Charlie mais, comme Dieu les décrirait, “d’autres jouets”.

Il est certainement inhabituel pour un multivers fictif d’avoir une hiérarchie aussi claire, et bien que le mouvement ait l’avantage de simplifier les derniers épisodes de Supernatural, il représente en quelque sorte une retcon. De retour dans la saison 14, lorsque les Winchesters faisaient face à Michael du monde de l’Apocalypse, l’archange a déclaré que son monde et celui des Winchesters étaient des “projets ratés” que Dieu avait créés pour atteindre la perfection, et Chuck abandonnerait les deux avec plaisir. sur un coup de tête. Cette explication est en contradiction avec la propre de Dieu, plus récente, révèle que le monde de Sam et Dean est en fait celui qui lui tient le plus à cœur. Du point de vue des coulisses, cela a clairement été fait pour augmenter les enjeux du combat final, mais en termes canoniques, on pourrait peut-être soutenir que Michael ne connaissait pas les véritables intentions de Dieu (qui le sait?) Et que son prendre le multivers était une pure conjecture, même si cela ne se faisait pas nécessairement sentir à l’époque.

Surnaturel la saison 15 se poursuit avec “Destiny’s Child” le 23 mars sur The CW.