L’heure de Woody Allen est-elle venue?

Le Hachette Book Group a annoncé lundi dernier qu’il publierait Apropos of Nothing, un mémoire de Woody Allen, début avril. Le PDG Michael Pietsch a déclaré à un intervieweur que l’éditeur “croit fermement qu’il y a un large public qui veut entendre l’histoire de la vie de Woody Allen racontée par Woody Allen lui-même.”

Pas si vite.

Après les protestations des enfants éloignés d’Allen, Ronan et Dylan Farrow, ainsi qu’une sortie coordonnée des membres du personnel de la maison d’édition lors d’une manifestation jeudi à New York, Hachette a abandonné ses plans vendredi pour publier le livre.

La déclaration de Hachette se lisait comme suit: «La décision d’annuler le livre de M. Allen a été difficile. Chez HBG, nous prenons nos relations avec les auteurs très au sérieux et n’annulons pas les livres à la légère. Nous avons publié et continuerons de publier de nombreux livres difficiles. En tant qu’éditeurs, nous nous assurons chaque jour dans notre travail que différentes voix et différents points de vue peuvent être entendus. De plus, en tant qu’entreprise, nous nous engageons à offrir un environnement de travail stimulant, encourageant et ouvert à tout notre personnel. Au cours des derniers jours, la direction de HBG a eu de longues conversations avec notre personnel et d’autres personnes. Après avoir écouté, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il ne serait pas possible pour HBG d’aller de l’avant avec la publication. »

À la suite de la décision, Farrow a partagé ses réflexions sur les médias sociaux: «À chaque individu qui, au grand risque professionnel pour lui-même, était solidaire de mon frère, de moi-même et de toutes les victimes d’abus sexuels hier: les mots ne décrivent jamais la dette de gratitude que je vous dois. “

Comme prévu, un certain nombre de membres des communautés du film, de l’édition et de la littérature se sont rendus en ligne pour exprimer leurs opinions avec l’auteur Stephen King, tweetant qu’il était “inquiet” de l’annonce de l’annulation. «La décision de Hachette d’abandonner le livre de Woody Allen me met très mal à l’aise. Ce n’est pas lui; Je m’en fous de M. Allen. C’est celui qui se fait museler ensuite qui m’inquiète », a tweeté King.

La réaction a été partagée sur les commentaires de King. Son point principal étant le sujet de la censure, quelles que soient vos pensées sur Allen en tant que réalisateur et les accusations d’agressions sexuelles sur enfants qui le suivent depuis des années. Le livre était censé être un regard intensif sur la vie et la carrière d’Allen, y compris un aperçu de ses relations professionnelles et personnelles.

Le New York Post a qualifié ces actions de «d’annulation de la culture», tandis que d’autres ont applaudi la décision de Hachette, qualifiant cela de gagnant pour empêcher quelqu’un de réécrire l’histoire. Quelles sont vos pensées et pensez-vous que le livre sera jamais publié?