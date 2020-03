L’histoire d’amour de Wonder Woman et Steve Trevor était totalement dérangeante

L’une des plus grandes romances anciennes de la bande dessinée est la relation entre Wonder Woman et Steve Trevor. L’appariement s’est traduit sur grand écran et est souvent gardé dans les mémoires des lecteurs de bandes dessinées. Cependant, une histoire particulière de Wonder Woman avait Steve tenté d’épouser Diana via le Lasso de la vérité – malgré ses objections.

L’âge d’or n’était pas particulièrement gentil avec Wonder Woman. Bien qu’il y ait eu des histoires énormes impliquant la princesse Diana de Themyscira, le sexisme rampant et les intrigues romantiques mettaient souvent le personnage dans une situation peu enviable. Une histoire particulière dans Wonder Woman # 167 a vu le petit ami de Diana, Steve, utiliser le Golden Lasso of Truth pour la forcer à l’épouser. Rétrospectivement, c’est profondément dérangeant.

Dans la nouvelle “Strange Power of the Magic Lasso”, Steve se lasse que Diana n’accepte pas ses propositions de mariage – elle ne se mariera pas tant que le monde n’aura plus besoin d’elle pour combattre le crime et la justice. Cependant, après avoir vu Wonder Woman utiliser son lasso magique pour empêcher un avion de s’écraser et renverser un groupe d’hommes armés, Steve a une horrible idée: “Je ne sais pas pourquoi je n’y ai pas pensé avant! Peut-être parce que c’était devant mon nez tout le temps! ” Son idée géniale? Utiliser le lasso de Wonder Woman pour forcer sa main dans le mariage.

Bien que cela ait pu sembler mignon dans les années 50 lorsque cette histoire a été publiée pour la première fois, c’est assez troublant à lire aujourd’hui. Steve est assez énergique avec le lasso, disant à Wonder Woman qu’elle doit l’épouser et qu’il ne peut pas être blâmé de vouloir le forcer à se produire. Il écarte Wonder Woman avec le lasso alors qu’elle le supplie à plusieurs reprises de la laisser partir. Sérieusement, elle demande que presque chaque page soit libérée. Alors que Steve emmène Wonder Woman pour se marier de force, ils se heurtent à des voleurs de banque et Steve perd le contrôle du lasso. Il libère Wonder Woman de son sort et lui permet de se battre sans entrave.

L’histoire obtient une fin heureuse imméritée. Modern Wonder Woman ne serait pas ravie d’être contrôlée et presque forcée de se marier. Cependant, Golden Age Wonder Woman dit à Steve qu’il n’a pas besoin du lasso et qu’elle l’épousera tant qu’il sera patient. Steve a de la chance Wonder Woman ne l’a pas frappé dans l’espace. Forcer quelqu’un à vous épouser est une chose, mais aussi le contrôler avec le lasso et le forcer à se battre? Steve aurait dû mieux savoir.

