L’histoire d’amour la plus incroyable jamais racontée. Bande-annonce de la comédie musicale «Valley Girl»

Orion Pictures a publié le premier trailer officiel de son remake de la comédie musicale de Rachel Lee Goldenberg, ‘Fille de la valléeBasé sur le classique de Roméo et Juliette de Shakespeare, le film original de 1983 a été réalisé par Martha Cooldige et mettant en vedette Nicolas Cage, oscarisé (dans lequel c’était son premier rôle principal) et Deborah Foreman.

Julie (Jessica Rothe) est la fille la plus cool de la vallée. Cet esprit créatif gratuit passe du temps avec ses meilleurs amis à faire du shopping au centre commercial et à faire des plans pour le bal. Autrement dit, jusqu’à ce qu’il tombe amoureux de Randy (Josh Whitehouse), un rockeur punk du Sunset Strip qui défie tout ce que représentent Valley et Julie. Malgré le rejet de ses amis et de sa famille, Julie devra quitter la sécurité de son monde pour suivre son cœur et découvrir ce que signifie vraiment être une fille de la vallée.

Bien que le film devait initialement sortir en juin 2018, des retards continus dans sa production ont permis au 8 mai prochain d’arriver enfin directement en VOD. Mettez en surbrillance sa bande-son rock and roll des années 80 produite par le légendaire Harvey Mason, Jr.

Réalisé par la gagnante des Emmy Rachel Lee Goldenberg (‘A Deadly Adoption’) à partir d’un scénario d’Amy Talkington et de la production de Matt Smith et Steven J. Wolfe, complète la distribution du film Mae Whitman, Peyton List, Logan Paul, Chloe Bennet , Ashleigh Murray, Jessie Ennis, Allyn RachelyJenny Babase entre autres.

