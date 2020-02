L’histoire de la mort de la démocratie. ‘La montée de la bande-annonce des nazis’

En 1930, l’Allemagne était un pays démocratique avec parlement, lois et liberté d’expression. En ces années, après la Grande Dépression, le pays traversait une grave crise politique, économique et sociale. Le mécontentement de la population créca et les élections ont tiré sur le parti nazi. Hitler accède au pouvoir et tout ce qui s’est passé plus tard fait partie des épisodes les plus tragiques de l’histoire contemporaine.

«La montée des nazis» Il s’agit d’une mini-série documentaire en trois épisodes qui retrace les quatre années qui ont conduit Hitler à devenir l’un des hommes les plus puissants et les plus redoutés d’Europe. Cette production de la BBC présente des images d’archives, des reconstructions dramatiques impeccables et même la voix d’Adolf Hitler lui-même, l’artiste raté qui a séduit les masses en promettant que l’Allemagne sera à nouveau grande.

Le président Paul von Hindenburg, le général Kurt von Schleicher, le vice-chancelier Franz von Papen et le dernier cercle d’Hitler formé par des soldats comme Hermann Goring, Henrich Himmler ou Ernst Rhm, entre autres, sont également les protagonistes de cette mini-série qui s’arrête également à Ces histoires de résistance. Chez ces gens qui comprennent ce qui se passait et ont essayé de faire quelque chose pour l’éviter … même si cela leur a coûté la vie.

L’historien Sir Richard Evans – spécialisé dans le Troisième Reich -, le général à la retraite Sir Mike Jackson, la baronne Helena Kennedy – avocate, présentatrice et membre du Parti travailliste britannique de la Chambre des Lords – ou le journaliste et activiste politique Ash Sarkar ont également Ils participent à cette série dirigée par Julian Jones.

Le premier des trois épisodes de «La montée des nazis» (Rise of the Nazis) sera présenté en première à # 0 le lundi 17 février à 22h00. Un nouvel épisode tous les lundis. Chaque épisode sera disponible sur demande avec le service Movistar +.

Épisode 1: Politique

Après les effets économiques dévastateurs de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne est plongée dans le mécontentement populaire et les rues sont remplies de manifestations extrémistes de toutes sortes, à gauche comme à droite. Dans ce scénario, les élections de septembre 1930 dessinent un scénario politique difficile avec quatorze partis différents et une coalition centrale faible. Le Parti national-socialiste semble être le seul à être satisfait des résultats en pénétrant au Parlement avec 18% des voix.

Épisode 2: Les six premiers mois au pouvoir

Début 1933, Hitler est le chancelier de l’Allemagne, mais il n’a toujours pas de pouvoir absolu. Il y a toujours un parlement démocratique sous lui, un chef d’État au-dessus de lui et l’état de droit qui pèse sur lui. Hitler se fixe pour objectif de démanteler l’État allemand.

Quand Hitler déclenche des élections générales pour accroître la représentation nazie au Reichstag, Hermann Goring voit l’opportunité de s’opposer à l’opposition de gauche. Goring ordonne un raid sur le siège du Parti communiste dans l’espoir de trouver des preuves d’un soulèvement planifié. Il ne le trouve pas, mais lorsqu’un incendie se déclare au Reichstag, c’est l’occasion de blâmer à gauche. Goring a ensuite le feu vert pour utiliser les stormtroopers du parti pour acculer brutalement les communistes et les sociaux-démocrates. Des milliers d’arrestations sont effectuées.

Épisode 3: La nuit des longs couteaux

Adolf Hitler est chancelier d’Allemagne depuis un peu moins d’un an. Il s’agit d’un exercice d’équilibre difficile: d’une part, les nazis doivent être au courant du président Paul von Hindenburg et du vice-chancelier Franz von Papen, membres du traditionnel gouvernement aristocratique lite d’Allemagne. D’un autre côté, il y a la base du pouvoir nazi elle-même, les troupes d’assaut, des millions d’hommes en colère et brisés qui font des ravages dans les rues allemandes.

Ces troupes sont dirigées par Ernst Rhm, l’un des amis les plus anciens et les plus proches d’Hitler. Rhm veut qu’Hitler tienne sa promesse de balayer la classe dirigeante traditionnelle. Hitler est endetté depuis que les stormtroopers ont aidé à éradiquer l’opposition de gauche. Maintenant, cependant, ils constituent une menace car la violence de leurs actions mine la crédibilité d’Hitler en tant que chancelier.