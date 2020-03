L’histoire de Wolverine – Marvel Comics

Les X-men populaires, Wolverine (Wolverine)ça s’appelle en fait James Howlett y a été créé pour Marvel Comics, par Len Wein, Herb Trimpe et John Romita Sr. puis développé par l’écrivain Chris Claremont et l’artiste John Byrne dans «The Uncanny X-Men». Claremont, avec Frank Miller, a établi des nuances importantes dans une série limitée de Wolverine qui a donné lieu au slogan “Je suis le meilleur dans ce que je fais, mais ce que je fais n’est pas très agréable, comprenez-vous?”.

Première apparition de Wolverine »

Le nom de Wolverine en anglais fait référence au Glutton, un mammifère carnivore qui vit en Amérique du Nord et en Asie du Nord, et est célèbre pour sa force et sa férocité. Wolverine a acquis différents noms Wolverine en Espagne, Cheetah en Amérique latine et aussi, Glutton dans les bandes dessinées de Novedades Editores de México. Son première apparition dans le numéro 180 de la bande dessinée “The Incredible Hulk” en octobre 1974, et est apparu comme le Cub en Espagne, avec la mission d’arrêter le Hulk et le Wendigo. Dans les années 80 et 90, les bandes dessinées dans lesquelles le personnage de Wolverine est apparu sont devenues les meilleures ventes de l’éditeur Marvel.

Wolverine est également important pour être la seule bande dessinée de super-héros avec un réel impact adulte pour les décennies à venir, garantissant sa popularité même en dehors des cercles de lecture de bandes dessinées. La popularité de Wolverine est pratiquement équivalente à celle de Spiderman ou de Green Lantern.

Origines de Wolverine

James Howlett (Wolverine) est né au 19e siècle, en Alberta (Canada), fils d’Elizabeth et John Howlett. Le petit garçon est né malade et faible. Sa mère était distraite et distante après la mort de son premier enfant dans des circonstances inconnues, elle était donc toujours sous la garde d’une jeune femme nommée Rose, embauchée par les Howlets pour prendre soin de lui. Ensemble, Rose et James ont passé du temps à jouer avec un autre garçon nommé Dog Logan, fils du cruel Thomas Logan, gardien des jardins du Howlett Mansion. Mais les choses ont commencé à se compliquer lorsque John Howlett a licencié Thomas après un incident et qu’il a été assassiné en représailles.

Le petit James manifeste ses pouvoirs mutants et tue Thomas Logan et blesse sérieusement son fils, Dog. De cet événement, il fuit sa maison, se retirant de la société pour vivre dans la nature avec les loups, jusqu’à son retour et résider avec les Indiens Pieds-Noirs. Après la mort de son compatriote Blackfoot, Silver Fox, James s’enrôle dans l’unité militaire canadienne puis passe du temps à Madripoor, où il adopte le surnom de «Patch»; avant de s’installer au Japon, où elle se marierait et aurait un enfant.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Logan a fait équipe avec Captain America contre HYDRA et a poursuivi sa carrière en tant que soldat et aventurier. Logan s’est joint au 1er Bataillon canadien de parachutistes et à la CIA, avant d’être recruté par l’équipe X.

Déçu par son travail pour le renseignement canadien, il est recruté par Charles Xavier pour une nouvelle équipe X-men.

En tant que mutant, il a des pouvoirs régénératifs qui peuvent guérir n’importe quelle blessure, aussi mortelle soit-elle, il est immunisé contre toutes les maladies sur terre et certains extraterrestres, et enfin et surtout, ses pouvoirs régénératifs le font vieillir plus lentement, le faisant paraître un Homme de 30 ans, bien qu’il ait plus de 200 ans.

Il a des sens et des réflexes très pointus, comme ceux d’un glouton (dont il tire son nom), il a trois griffes rétractables dans chaque main. Ces griffes font partie de son squelette, elles sont donc faites d’os, mais lorsqu’une couverture d’adamantium (le troisième matériau le plus solide de l’univers Marvel) est implantée dans son squelette, elles deviennent des lames super tranchantes. L’inconvénient de ces pouvoirs régénératifs est qu’ils protègent également votre esprit, de cette manière chaque fois qu’un événement traumatisant vous arrive dans votre vie, vos pouvoirs vous bloquent et de cette façon vous oubliez, faisant de votre passé un mystère.

À cela s’ajoute les milliers de fois que son esprit a été “reprogrammé” par les différentes organisations qui utilisaient Wolverine, presque toujours sous la main sombre de “Romulus”, l’un des mutants les plus anciens et les plus mystérieux de l’univers Marvel.

Wolverine est un maître du combat dans différents arts, en particulier en combat rapproché qui n’hésite jamais à utiliser sa force de manière mortelle, il a forgé son courage au combat, avec la connaissance des samouraïs. Il a entraîné son esprit et son corps en les aiguisant à la limite humaine. Ses capacités physiques, son endurance et sa capacité à gérer les coups font de lui le meilleur combattant.

Ses meilleures histoires

Le vieux Logan (Old Man Logan)

Une épopée apocalyptique mettant en vedette Wolverine dans le meilleur style Mad Max qui nous emmène plusieurs décennies dans le futur. Personne ne sait ce qui s’est passé la nuit où les héros sont tombés: seulement ils ont tous disparu et le mal a triomphé depuis. Au cours du dernier demi-siècle, personne n’a vu l’homme simplement connu sous le nom de Logan. Mais quelque chose le fera sortir de l’ombre. Votre ami Hawkeye doit parcourir des milliers de kilomètres pour sauver votre famille. Wolverine se prépare pour le voyage d’une vie.

Cette bande dessinée a servi de base au film qui a servi d’adieu au personnage dans les films X-men et à Hugh Jackman dans la franchise.

Wolverine: arme X

With Marvel Comics Presents 72-84 USA La saga mythique qui a osé raconter pour la première fois le moment le plus dramatique de la vie de Wolverine. L’incomparable Barry Windsor-Smith écrit et dessine une saga essentielle dans laquelle un mystérieux conclave transforme le mutant Logan en l’arme du crime que nous connaissons tous.

Wolverine: origine

Marvel voulait nous dire le mystère entourant le passé de Logan que même le protagoniste n’était pas au courant. L’histoire nous ramène dans le temps dans les miniséries Paul Jenkins et Andy Kubert, une histoire d’amour et de famille. Qu’ils nous révèlent un très jeune Logan avec des problèmes de santé, et comment il doit fuir sa famille pour découvrir ses pouvoirs.

Une partie de cette histoire a servi de base à l’introduction du film X-men: Origins 2009.

Wolverine: Honneur

Deux génies de la bande dessinée se sont associés pour concevoir une saga qui redéfinirait à jamais le mutant des griffes d’Adamántium. Chris Claremont, le patriarche mutant, s’est associé à Frank Miller, le jeune prometteur qui avait réinventé Daredevil, pour entreprendre la première aventure solo de Logan, remplie de romance, d’intrigues et de violence. Wolverine se rend au Japon pour rencontrer l’amour de sa vie.

Wolverine: vie et mort à Madripur

Chris Claremont, le meilleur scénariste de Logan, et John Buscema, l’artiste légendaire de Conan et The Avengers ont uni leurs forces pour la première série de bandes dessinées avec Wolverine en tête. Dans ces pages, Wolverine assume l’identité de Patch, dans le cadre géographique le plus dangereux et fascinant de l’univers Marvel: la ville de Madripur.

Wolverine: ennemi de l’État

L’étape complète de Wolverine entre les mains de Mark Millar et John Romita Jr. Une aventure gigantesque dans laquelle l’arme vivante la plus meurtrière tombe entre les pires mains! Allié à ses pires ennemis, Wolverine se bat à mort contre The X-Patrol, The Fantastic Four, SHIELD et bien d’autres.

La mort de Wolverine

Logan a passé un siècle à être le meilleur dans ce qu’il fait, mais même les meilleurs finissent par tomber. Au fil des ans, Logan a été un guerrier, un héros, un renégat, un samouraï, un enseignant … et bien plus encore. Maintenant, le X-man le plus important sera quelque chose que personne n’aurait imaginé: un homme mort.

Bien que cette histoire en apparence signifiait la fin du légendaire mutant Marvel, nous avons tous découvert plus tard qu’il reviendrait plus fort que jamais.

